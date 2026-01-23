包偉銘與Melody「進雞舍」遭莎莎怒問：你們有認真嗎？ 1霸氣行為眾人頻點頭

姚元浩與Melody在廚房賣力工作。翻攝嗨!營業中 Hi,Come in YouTube

實境節目霸主《嗨！營業中》全新一季話題不斷，本週迎來重量級嘉賓！時尚貴婦 Melody（殷悅）與資深前輩包偉銘驚喜現身。本以為是優雅的田園之旅，沒想到卻是「震撼教育」。Melody 從踏入農場的那一刻起便崩潰不斷，不僅在雞舍被燻得花容失色，進廚房更因體力不支大喊：「手要斷了！」

吳映潔（左起）、姚元浩、Melody、包偉銘、莎莎。好看娛樂提供

貴婦行程變調！Melody崩潰大喊：要昏倒了

本集節目以最高規格接待嘉賓，姚元浩甚至特別撐著陽傘迎接 Melody 下車。原以為是愜意的貴婦行程，殊不知映入眼簾的竟是雞舍與農田。Melody 一看四周環境立刻感到不安，驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了！」

廣告 廣告

姚元浩以最高規則迎接 Melody 。好看娛樂提供

包偉銘展現紳士風度 救援雞舍任務

在隨後的「採收新鮮雞蛋」任務中，Melody 與包偉銘全副武裝進入雞舍。然而，對於這種「接地氣」的工作，Melody 顯得相當不適應，最終兩人採收的成果似乎不盡理想。讓吳映潔（鬼鬼）忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問道：「你們有認真嗎？」

此時，同行的包偉銘大哥展現十足的紳士風度，霸氣接手說：「我來就好！」這一幕讓 Melody 相當感動，隨即分享了獨特見解：「女生就是不要太厲害，讓男人來做就好。」這番「公主哲學」讓在一旁的吳映潔、莎莎聽了頻頻點頭稱是，直呼真的要學起來。

時尚貴婦 Melody 挑戰複製記憶中阿嬤的味道。好看娛樂提供

廚房備料考驗體力 Melody直呼手快斷

結束了農務體驗，真正的考驗才剛開始。為了迎接客人的到來，眾人馬不停蹄進入備料階段。Melody 在處理糯米糰時，因為麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」

轉戰切菜區後，Melody 的刀工也讓大廚姚元浩傷透腦筋。先是切蘿蔔因厚薄不一被打槍，改切豬肉又被嫌棄切得太豪邁。姚元浩笑著無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」兩人在廚房內你一言我一語爭論不休，眼看時間流逝，讓其他夥伴不得不緊張提醒：「不要再吵了，客人要來了！」

《嗨！營業中》全新一季，本週迎來重量級嘉賓！時尚貴婦 Melody（殷悅）與資深前輩包偉銘驚喜現身。好看娛樂提供

挑戰阿嬤的味道 雙手燙傷起泡仍堅持

本集的重要任務是「複製記憶中阿嬤的味道」，製作傳統米食料理。由於食材溫度極高，Melody 在處理過程中被燙得直呼受不了，看著自己白皙的手掌心都起泡了，忍不住發出慘叫。最終夥伴們是否能完成挑戰？Melody 與包偉銘又將與《嗨！營業中》的夥伴們擦出什麼樣的爆笑火花？敬請鎖定本週《嗨！營業中》。



回到原文

更多鏡報報導

洪詩駁斥「可以嫁得更好」論點：嫁給李運慶很開心 曝圈內好友「關心訊息」

艾力克斯霍諾德攀101「若失手毀國家形象」？賈永婕4點聲明怒轟：哇塞！你真的很負面

38歲「飯店千金」主播突宣布懷二胎 再加碼「戳破氣球」揭曉性別震驚記者會

知名餐廳爆「服務費自己選」！她1決定下場超慘...網友一面倒轟：垃圾制度帶回台灣