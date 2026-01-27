包偉銘「改機票趕回台」…親送曹西平最後一程！昔傳不合內幕曝

記者徐珮華／台北報導

曹西平（四哥）上月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy（小俊）今（27）日為他舉辦追思會，眾多親友與粉絲到場送別。早年與曹西平搭檔主持節目《來電50》的包偉銘，今上午一身黑低調到場致意，儀式結束後未受訪便離開。

包偉銘低調送別老戰友曹西平。（圖／記者趙于瑩攝影）

曹西平與包偉銘多年來屢傳不合，曹西平也曾在節目中坦承早有不滿，尤其對方結婚時僅透過臉書公告，讓他感到未受尊重；此外，包偉銘曾公開提及龍千玉老公是曹西平三哥曹南平，也讓他相當不悅，成為雙方關係出現裂痕的關鍵。這份情誼直到2018年才出現轉機，當時兩人在白冰冰牽線下同台破冰，曹西平事後也坦言已放下恩怨，希望外界勿再追問。

曹西平（左）與包偉銘（右）一度不合。（圖／翻攝自臉書）

曹西平過世後，包偉銘發文哀悼：「聽到曹大哥離開消息，遲遲不敢相信，一直問是真的嗎？是真的嗎？從同期出道開始，無論是工作或是私下互動都可以知道你其實非常真性情，謝謝你讓我們一起走過那段青春歲月，一路好走，當個快樂的天使。」根據《自由時報》報導，原本在國外有行程的包偉銘，為此改機票趕回台灣參加告別式，網友也透過臉書留言致謝：「感恩包大哥特別飛回來送四哥曹西平最後一程。」

