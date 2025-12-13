「包公私房麵」中配老闆喊「這裡是我的家」...賴清德：只要認同台灣、就是這個國家的主人

位於台北市中山區巷弄中的「開封包公府私房麵」，是由一位來台打拼超過20年的中配郭明華所開。總統賴清德今（13日）在YouTube頻道更新最新影片，拜訪憑藉家鄉私房麵養大3個孩子、撐起一家4口的郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。郭明華也藉機喊話，台灣是她生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡是我的家」。

郭明華來自中國河南開封，20多年前從河南嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔3個孩子長大、撐起一家4口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣「阿信」，不屈不撓的堅毅精神感動許多人。

來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年。在影片中，郭明華直言，「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，『這裡更是我的家』」。

除了更新頻道影片，賴清德也同步在臉書發文透露，郭明華的「招牌私房麵」，那酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡。賴清德幽默說，「我忍不住問老闆，『以後總統府開會能不能叫外送？』」

不過，賴清德指出，這碗麵打動他的地方，除了味道，還有其承載的人生故事，「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地」。賴清德說，郭明華一席話「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家」讓他非常感動。

賴清德表示，郭明華的故事，說明台灣是一個多元、開放的社會，「不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人」。最後，賴清德說，「政府會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活」。

（圖片來源：賴清德臉書）

