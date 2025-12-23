包包放機上置物櫃2千港幣遭竊 全機等１小時抓賊
一名男子在馬來西亞飛往香港的紅眼班機上遭遇金錢失竊事件，導致全機旅客被迫留在機上等待一小時。事發於凌晨3點飛機落地時，該名男子發現放在上方置物櫃的包包內有2000多港幣不見，立即向空服員報案。航警隨即登機調查，最終將男子後方一排的乘客帶下機處理。此事件引起旅客不便，專家建議搭乘長途或紅眼航班時，貴重物品應隨身攜帶，避免放置於上方置物櫃，並在發現失竊時立即通報。
一架從馬來西亞飛往香港的紅眼班機於凌晨3點落地時，突然傳出失竊事件。一名男子大喊他的錢不見了，空服員立即通報航警處理，導致全機旅客必須多留在機上一個小時，無法離開。旅客林莉幃表示，當時她搭乘香港快運航空從馬來西亞飛往香港，班機在晚上9點起飛，隔天凌晨3點抵達香港。就在準備下機時，後方座位區突然有一名男子喊叫錢被偷了。
空服員隨即廣播通知所有旅客留在機上，並請航警上機處理。林莉幃描述，由於她帶著小孩，成為最後一個離開飛機的旅客。在等待過程中，她聽到那名男子表示有2000多港幣不見了。據了解，該名男子的包包是放在上方置物櫃，雖然錢包仍在，但裡面的現金已經消失，其他物品則完好無缺。
經過航警調查後，他們將失主後面一排的乘客帶下機處理。直到凌晨4點，林莉幃和其他旅客才能離開飛機。不過，她表示不確定失竊的錢財最後是否尋回。
空姐教室負責人陳瑞秋強調，如果在飛機上發生失竊事件，尤其是當旅客已經下機一半以上的情況，可能很難追回失竊的財物。她建議旅客在搭乘長途航班或紅眼班機時要特別警惕，錢包、護照等貴重物品應該全部放在隨身包中。尤其是在起飛和降落時，應該將隨身包放在座椅下方並隨時看管，避免放在上方置物櫃，以免遭到竊取。
更多 TVBS 報導
27歲台女搭長榮躲機艙廁所「偷抽電子煙」 空服員報警抓人
返台航程脫序！男子飛機上抽菸又喝醉 被壓制上銬「辱罵警方」
直飛長灘島掰 菲律賓皇家航空1/4停台航線
還沒完！樺加沙剛離開 強雷雨區將襲香港
其他人也在看
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 77
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 93
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 1 天前 ・ 29
自稱張文同夥「計畫不一樣」！43歲中科男遭逮辯惡作劇遭禁見獲准
台北捷運1219攻擊事件發生後，網路接連出現不當留言或貼文，有人轉發「和嫌犯張文是兄弟」，還稱「下一個地點高雄車站」、預告25日會有更大的事件等文章，引發恐慌，橋頭地檢署昨（20）天指揮調查，拘提一名台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 3
果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」 警迅速逮人
即時中心／林耿郁報導張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。民視 ・ 1 天前 ・ 9
呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付店家提告詐欺
中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫民視影音 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
一度沒帶錢! 男控餐點有小強 老闆娘拒退費被毆打
南部中心／綜合報導高雄一名男子，到小吃店買了一碗豬血湯，聲稱忘記帶錢，老闆娘請他返家拿錢再來，男子卻有點不開心，付錢取餐回家後，半小時又來，拿著剩下的兩塊豬血，說有蟑螂要求退費，但老闆娘認為男子疑似想吃霸王餐不成來鬧事，不願退費，竟遭到男子揮拳毆打，造成臉部挫傷，送醫驗傷後，決定對男子提告。老闆娘的兒子則PO文，難過母親都已經72歲了，對方怎麼打的下手。店面老闆娘認為男子疑似想吃霸王餐不成來鬧事，不願退費，竟遭到男子揮拳毆打。（圖／民視新聞）男子走下機車，往店面走過去，手指還不停對著店內比劃，接著繞過攤車，和老闆娘一言不合，竟然動粗打人，從另一個角度看，男子凶神惡煞靠近，沒過多久，就往老闆娘臉上揮拳。附近民眾表示，我就聽到阿姨很大聲喊說救人喔，整個菜市場都聽得到，然後就在哭這樣、聽到吵架的聲音啊，沒有流血啦，就臉部可能有受傷。只是重重一拳，揮得老闆娘左眼都是血絲，事發後，老闆娘更嚇到不敢營業。（圖／民視新聞）糾紛發生在高雄前鎮區一間小吃店，當時42歲的謝男，買了一碗豬血湯，聲稱忘記帶錢，72歲的老闆娘好心請他回家拿錢，謝男回來付錢取餐卻有點不開心，半小時後就拿著剩下的兩塊豬血，說裡面有蟑螂，要求退費，老闆娘不願意，竟遭到暴打，鄰居見狀趕緊幫忙報警。老闆娘以做生意多年的經驗判斷，認為謝男疑似吃霸王餐不成，才會惱羞成怒打人，只是重重一拳，揮得老闆娘左眼都是血絲，事發後，老闆娘更嚇到不敢營業。當事老闆娘表示，他第一次來買，我沒有看過他，我早上還去掛急診，血壓還衝高到2百多，快嚇死了，從周五休息到現在。當事謝男表示，她就是跟我說，不然你現在要怎樣，不然你現在是要打我嗎？我又沒這個意思，結果妳連續說兩次，覺得老闆娘有挑釁的意思。小吃店已經營30幾年，近兩年才搬到事發地，老闆娘的兒子也出面怒斥，母親都已經70幾歲，對方怎麼打得下手，做個生意居然被暴力相向，老闆娘心裡的陰影恐怕暫時很難抹去。原文出處：男子一度沒帶錢又控餐點有小強 闆娘認想吃霸王餐拒退費遭毆打 更多民視新聞報導高雄鼓山持刀縱火案 英勇奪刀民眾是休假員警!乘客疑未刷卡攻擊站務員 鐵警延誤44分鐘才到搭霸王車? 旅客進站未刷卡 台鐵站務員制止險遭毆民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
新豐海邊驚傳「隨機攻擊」 警證實獲報2案3人受傷 追查中
新竹縣新豐鄉海岸紅樹林和池和宮附近，今天凌晨驚傳有2名男子駕駛賓士車，「持槍恐嚇、拿鐵棒木棒隨機傷人」，造成多人受傷後逃逸；警方證實，確有接獲2起報案3人遭攻擊受傷，目前已掌握犯嫌作案車輛，不是持槍，但是否有糾紛等其他案情尚待調查。新竹縣新湖警分局表示，新豐分駐所今天凌晨0時30分許獲報新豐鄉池府路自由時報 ・ 1 天前 ・ 109
「鑄」成大錯！ 銀樓老闆涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年
台北市 / 綜合報導 刑警局今年6月查獲空運包裹走私黃金，詐騙集團先用投資的名義，要求被害人交付現金跟虛擬貨幣，得手後，就透過洗錢集團，兌換成實體黃金，並送至柬埔寨的詐欺機房。警方向上追查發現黃金的來源是台南一間老字號銀樓，王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢與存放上億現金，後續遭到檢方起訴並求刑20年。用噴燈對準坩堝和金飾加熱，再將熔化的液金倒入預熱好的模具中，冷卻成金條或金塊，這是銀樓再正常也不過的熔金技術，卻成為台南某間老字號銀樓的負責人，幫助走私集團犯案的手法。桌上的金條都是準備利用空運，走私送到柬埔寨或越南等地，這回被攔截，是因為警方之前破獲，有走私黃金集團和詐團合作，用假投資騙到被害人的現金或虛擬貨幣後，立刻和洗錢集團兌換成黃金，並鍍上5到6公分厚的鉛合金，偽造成「門擋」空運寄送包裹，企圖躲避機場的X光機檢驗走私出境。警方向上溯源，循線搜索台南一家銀樓，發現負責人涉嫌長期協助詐團，存放上億現金與匿名購買黃金，而犯案的銀樓是三大盤商之一，更是南部最大黃金盤商，擁有黃金的定價權。刑警局電信偵查大隊副大隊長張瑋倫說：「金額大概兌換過來的話，已經將近，洗錢的金額達到了9億多元，銀樓的老闆涉及了詐欺防制法，以及洗錢防制條例。」由於鉛可以阻擋X光，詐騙集團從2024年開始，就利用這種方式陸續走私黃金出境，專案小組花了超過半年，才了解他們的走私過程，銀樓負責人供稱，他是聽朋友介紹，財迷心竅下才會鑄成大錯，而他交易超過200公斤的黃金，讓詐團利用黃金斷點，將不法資金漂白，經檢察官偵查後，向法院求處有期徒刑20年以示懲戒。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
前任醋火爆發！毒駕狂飆人行道 基隆深夜「開車當兇器」狠撞情敵
警方指出，案發時間約在晚間10時許，八斗子分駐所接獲民眾報案，稱有車輛突然衝上人行道撞擊行人，員警趕抵後發現，魏女倒臥路旁，當場被撞飛數公尺，陷入重傷昏迷，身上有鼻骨骨折及多處撕裂傷，緊急送醫搶救，所幸暫時脫離生命危險。更令人震驚的是，肇事駕駛在第一次撞擊...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
立院三讀憲訴法判違憲 國民黨團提告5大法官濫權瀆職枉法裁判
憲法法庭12月19日在僅有5位大法官之下，判決立法院三讀通過的憲法訴訟法修正案違憲，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇和立委徐巧芯等人今天上午前往台北地檢署，按鈴提告謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5位大法官濫權瀆職、枉法裁判，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 250
校園割頸案改判12年.11年 死者父:司法如何修復我們!
社會中心／綜合報導兩年前新北校園割頸案，一名國三男同學，因為制止其他班的女同學，用力甩門，對方跑去找乾哥替她出氣，乾哥因此持彈簧刀刺死男同學，二審今天宣判，兩人分別遭判12年和11年，雖然都比一審多三年，但原本預期判三十年，死者父母無法接受，一度當庭痛哭，小孩命都沒了，司法要如何修復他們！被害男同學父親：「然後又這樣子判決，我可以接受嗎，我真的沒辦法接受。」男同學的父親，激動落淚，原本預期兩名殺人少年、少女，能重判30年，如今二審宣判，分別判處12年跟11年徒刑，依舊比預期低，讓死者父母好心痛。被害男同學父親：「（只要坐牢）三分之一，四年你假釋出來，還不到十八歲繼續殺人，我可能是第一個被他殺的，我坦白講因為我一直要求他加重（徒刑）嘛。」期待透過司法，替寶貝兒子討公道，如今期待又落空，得知判決當下，男同學父母激動表示怎麼判那麼低，嫌犯還可以再教育，但我的小孩命都沒了，要怎麼修復我們，似乎無法接受所謂的「修復式司法」。校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！（圖／民視新聞）被害男同學母親：「修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊要修復什麼，修復（嫌犯）他們吧。」而一審乾哥、乾妹，分別被判處9年跟8年，如今二審再加重三年，高院宣判理由強調，原審未及針對少年個別評估，以及再犯風險建議內容，納入整體衡量，在量刑基礎與處遇因子既然有變更，一審量刑即有重新審酌必要，基於促進其等健全自我成長，與重返社會考量，分別量處所示之刑，看到嫌犯開庭態度，讓家屬依舊心寒。校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！（圖／民視新聞）被害男同學父親：「他們進去法庭，都還是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們來跟我道歉，他們才道歉這個才是他們真正的態度耶。」兩年前12月25日，新北校園割頸案，男同學要求其他班的女同學，注意甩門力道愛惜公物，引來女同學不滿，找上乾哥訴苦，同校乾哥拿來彈簧刀，朝男同學行兇送醫不治，二審雖然重判，卻不及預期三十年的一半，死者父親透過聲明向兒子道歉，讓兒子失望了。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！ 更多民視新聞報導台南老字號銀樓淪詐欺洗錢共犯 鎔鑄200公斤黃金藏鉛錫合金新北割頸案二審加重改判 侯友宜發聲了！分局也出手了！台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭拘提 最慘下場曝光民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
士林夜市男凌晨持開山刀徘徊 落網後曝動機：討公道
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台北市士林夜市今（22）日凌晨傳出有男子持開山刀徘徊的事件，行徑詭異，引起民眾與攤商的恐慌，警方獲報後也立即展開追查...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
22歲高雄男酒後脫序 持長棍砸車、噴滅火器｜#鏡新聞
發生在12/21半夜兩點多，高雄鳳山南正二路巷內，一名喝得爛醉的男子沿路持長棍亂砸，導致兩部機車後照鏡毀損，零件散落，受害車主調監視器發現，這名男子出現的地方還有白色煙霧，就怕是模仿北車隨機攻擊的煙霧彈，不過警方獲報到場後，釐清這名22歲陳姓男子拿的是滅火器，沿路噴灑！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文父母身分起底！父為竹科退休工程師 母親溺愛3年匯82萬
（記者張芸瑄／綜合報導）桃園27歲男子張文在台北車站及南西誠品犯下連續攻擊案，造成4死11傷震驚全台。警方持續 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 13
國民黨籍市議員涉詐領助理費案 黃紹庭認罪判決受矚目
國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費案，被地院判刑2年並緩刑，檢方不服上訴，高等法院高雄分院上午開庭審理，黃坦承犯行，庭訊結束後，院方訂明年1月27日宣判，判決結果備受矚目。 據了解，被告黃紹庭自2014年12月25日起，擔任高雄市議會第2、3、4屆議員期間，涉嫌透過申報人頭助理及低薪高報等手法，自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
喊「高鐵會爆炸」！ 警持步槍清查車廂 女謊報:我自己算的
高鐵21日下午4點多驚傳炸彈恐嚇事件！一名女乘客在台南站聲稱第七車廂有炸彈將會爆炸。警方立即採取行動，高鐵緊急要求833車次所有旅客換車，並進行全車安全檢查。但這名女乘客事後竟表示這是她「自己算出來的」，警方清查沒有發現爆裂物，該名女乘客依刑法恐嚇公眾罪送辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5