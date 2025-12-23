包包放機上置物櫃2千港幣遭竊 全機等１小時抓賊

民眾搭機目睹機上旅客現金遭竊。（圖／agneswei_wei提供）

一名男子在馬來西亞飛往香港的紅眼班機上遭遇金錢失竊事件，導致全機旅客被迫留在機上等待一小時。事發於凌晨3點飛機落地時，該名男子發現放在上方置物櫃的包包內有2000多港幣不見，立即向空服員報案。航警隨即登機調查，最終將男子後方一排的乘客帶下機處理。此事件引起旅客不便，專家建議搭乘長途或紅眼航班時，貴重物品應隨身攜帶，避免放置於上方置物櫃，並在發現失竊時立即通報。

一架從馬來西亞飛往香港的紅眼班機於凌晨3點落地時，突然傳出失竊事件。一名男子大喊他的錢不見了，空服員立即通報航警處理，導致全機旅客必須多留在機上一個小時，無法離開。旅客林莉幃表示，當時她搭乘香港快運航空從馬來西亞飛往香港，班機在晚上9點起飛，隔天凌晨3點抵達香港。就在準備下機時，後方座位區突然有一名男子喊叫錢被偷了。

民眾搭機目睹機上旅客現金遭竊。（圖／TVBS）

空服員隨即廣播通知所有旅客留在機上，並請航警上機處理。林莉幃描述，由於她帶著小孩，成為最後一個離開飛機的旅客。在等待過程中，她聽到那名男子表示有2000多港幣不見了。據了解，該名男子的包包是放在上方置物櫃，雖然錢包仍在，但裡面的現金已經消失，其他物品則完好無缺。

經過航警調查後，他們將失主後面一排的乘客帶下機處理。直到凌晨4點，林莉幃和其他旅客才能離開飛機。不過，她表示不確定失竊的錢財最後是否尋回。

空姐教室負責人陳瑞秋強調，如果在飛機上發生失竊事件，尤其是當旅客已經下機一半以上的情況，可能很難追回失竊的財物。她建議旅客在搭乘長途航班或紅眼班機時要特別警惕，錢包、護照等貴重物品應該全部放在隨身包中。尤其是在起飛和降落時，應該將隨身包放在座椅下方並隨時看管，避免放在上方置物櫃，以免遭到竊取。

