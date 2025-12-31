包包藏菜刀闖法院！台中婦遭攔失控 10多警荷槍實彈持盾牌包圍

台中一名婦人持菜刀闖台中地院，被攔下後情緒相當激動。翻攝畫面

台北捷運日前才發生隨機殺人事件，各地警方在跨年夜前夕全面升高維安戒備，台中一名48歲楊姓婦人進入法院時通過台中地院安檢X光機時，包包內竟被掃出一把菜刀，值班法警察覺異狀，要求她配合交出包包檢查，不料楊女當場拒絕並情緒失控怒吼。轄區警方獲報後不敢大意，隨即出動10多名員警，身穿防彈背心、荷槍實彈，持盾牌全副武裝趕抵現場戒備。

警方指出，楊女上午11點多，背著包包、提著提袋欲進入台中地院辦事，經過門口X光安檢時，值班法警赫然發現畫面顯示包內有刀具，立刻要求她配合檢查。不料楊女情緒突然失控，不僅拒絕交出包包，還在現場大聲吼叫，與法警、警衛發生爭執。

事件驚動轄區警方，警一分局隨即出動派出所、偵查隊等10多名員警，全副武裝、穿著防彈背心並持盾牌趕抵現場戒備。警方到場時，楊女情緒已逐漸平復，隨後同意配合返回派出所接受調查。

楊女向警方辯稱，包包內的菜刀是「朋友要教她切菜」才隨身攜帶，且全程並未將菜刀取出。警方確認，她雖攜帶刀具進入公共場所，但並未實際亮刀或攻擊他人，初步依《社會秩序維護法》將她送辦，後續仍將進一步釐清相關動機與情況。

員警全副武裝壓制帶菜刀上法院的婦人。翻攝畫面



