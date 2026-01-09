包包過海關遭攔下！她被逼掏出「長長一支」 崩潰喊：i人社死現場

生活中心／朱祖儀報導

出入境都要過海關安檢。（示意圖／資料照）

為了保障飛行安全，無論是出境還是入境，海關都會仔細安檢民眾的行李，避免有違禁品被帶上飛機。一名海峽兩岸閩南語音樂大獎賽的季軍得主蘇金羚，近來分享有趣的經歷，表示先前過安檢時，海關不斷要求她拿出包包「長長一支」的物品，她只好乖乖拿出比賽獎盃，當場尷尬不已。

蘇金羚在Threads發文表示，最近從廈門領獎，要過廈門五通碼頭安檢時，海關突然發問，「小姐，你背包裡面是什麼東西？」她回說「獎盃」，但對方似乎不相信，又說「長長的一支，那個東西。」她再次回應「對啊！獎盃。」

但海關仍感覺不對勁，再度要求「拿出來我看看」，她只好乖乖把獎盃從背包拿出來，只是當她把金燦燦的獎盃拿出來時，卻感覺無比尷尬，直喊「i人的社死現場。」

網友紛紛表示，「我還遇過叫我把日本洗面粉拿出來的…說白色粉末是什麼」、「上次有一個女的也是排在我前面安檢，結果拿出的是電動姐夫，大家瞬間尷尬」、「拿獎盃通關，太狂了吧」、「哈哈哈這證明海關真的很認真」，還有人笑說，「這在柯南的漫畫裡算是常出現的兇器」、「海關有恭喜你嗎？」

也有其他海關人員留言回應，「對於外型異常，材質、長度等會在X光看起來怪怪的物品，都有可能會請旅客那出來確認一下，有無安全顧慮。因為對妳來說是獎盃，但是對我們來說，在X光機下看起來屬於不明物體。」

