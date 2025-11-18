包包遺忘捷運廁所！江映瑤順利找回「讚爆北捷公司」

知名兩性作家江映瑤近日在捷運台北車站廁所遺忘了裝有重要物品的包包，之後在北捷站務人員及熱心民眾的協助下，她順利找回完好無損的包包，感動之餘在社群媒體分享這段經歷，引發網友共鳴，紛紛讚揚台灣高達98%的失物尋回率。

江映瑤近日在捷運站廁所遺失包包，所幸最後有找回。（圖／翻攝自江映瑤臉書）

江映瑤在臉書表示，事發當天她帶著狗推車準備搭捷運，在排隊等電梯時臨時決定先去上廁所。解決後搭電梯到月台，順利上了淡水線列車。然而，經過兩站後，她突然發現自己的灰藍色MK真皮大包不見了，包內裝有身分證、健保卡、銀行卡、悠遊卡、錢包、鑰匙、手機等重要物品，甚至還有為寵物購買的西莎狗糧和尿布。

江映瑤回憶當時的心情寫道，雖然自認是「無可救藥的路癡」，但她記得「過站就到對面坐回頭」的原則，立即穿過擁擠的車廂，搭乘對向列車返回台北車站尋找她心愛的包包。

江映瑤透露，回到台北車站後，她面臨了更大的挑戰，在複雜如迷宮的車站內找到那個廁所，自己帶著狗推籠上上下下，全身汗濕，卻始終找不到那間廁所。正當她焦急不已時，一位站務員經過，她趕緊上前詢問。這位站務員仔細聽完她的描述後，判斷道：「妳說的應該是板南線那邊的廁所，快去找找！」

江映瑤大讚北捷公司的素質。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）

在站務員的指引下，江映瑤終於找到了那個廁所，但包包已不在原處。她向廁所外的清潔人員求助，對方熱心建議她：「那應該還沒送去失物招領，妳快去前面的詢問處問問！」此時，又有一位路過的熱心民眾指點她詢問處的確切位置：「詢問處就是在刷卡出去的旁邊啊！裡面有人！」

在第一個詢問處，工作人員通過電話聯絡後告訴她「去另一頭的詢問處看看，好像有一個類似的包。」她趕到另一個詢問處時，終於看到她的灰藍色MK牛皮包安然無恙地放在那裡。站務員要求她確認包內物品完整無缺後，才將包包歸還給她。

江映瑤向熱心的男站務員、清潔大姐以及路人小姐道謝，並直呼「北捷公司的素質真的是太讚太讚了啊！咱們台灣人的品行真的是世界第一等！」

