「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭

行天宮徵才，不僅包吃住還可領月薪4.8萬。翻攝行天宮五大志業臉書



年關將近，也進入上班族轉職高峰期。就有一名網友發現一個徵才訊息大喊「我要離職了！」因近日行天宮開出4萬8000元要徵執事人員，享有免費三餐與住宿，又有年終獎金和中秋禮金等。不過，也意外釣出曾經應徵過的網友留言分享，表示執事職位不輕鬆，甚至要神明點頭才能錄取，也掀起網路一陣討論。

行天宮近日於徵才網站釋出「宗教服務人員－執事」職缺，該職位不僅享有完整勞健保、勞退與年終獎金，月薪最高更可達4萬8000元，且提供免費三餐與住宿。

行天宮也說明招募內容，該職位主要負責宗教服務與宮廟日常運作，包括誦經、祈福、宣講道德理念、解籤，以及參與弱勢關懷等公益活動；同時也需支援經典翻譯、行政與總務等相關庶務，屬於修心與服務並重的角色。

至於網友們關心待遇的部分，廟方表示，新進見習執事起薪為3萬7000 元，通過三個月培訓考核後可逐步調薪。正式任職滿一年且經評核合格，可再加薪 1500 元；另依加班時數，每月約可多領6000元加班費。福利制度除了基本保障外，還包含中秋禮金、年終獎金、婚喪補助及就醫優待。

貼文一出引發網友暴動，紛紛大讚「福利太神了」。不過，也有內行人提醒，除了要講經、解籤與輪班，還需在台北、北投、三峽等行天宮據點輪調，應徵者須依序通過資深師兄、宮廟主持與基金會執行長三輪面試，最後還得向神明擲筊請示，並接受家庭訪問。家族若有特殊的背景，錄取機率可能較低，想順利進入體系並不容易。

