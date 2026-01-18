包吃住！行天宮徵才月薪高達4.8萬 網曝：員旅還去日本

台北行天宮近日開出職缺，月薪最高可達4萬8，且提供免費三餐及住宿，讓不少人表示心動想應徵，但也有網友分享工作現實面，引發眾人熱議。

台北行天宮近日釋出職缺，引發網友討論。（圖／翻攝自行天宮臉書）

根據104人力銀行刊登資訊，廟方近日誠徵「宗教服務人員-執事」，工作內容包括誦經、宣講、解籤、公益活動、經典翻譯、行政及總務等事務。且須有具備大專以上學歷、3年以上工作經歷以及精通台語。

徵才資訊在網路上引發討論，「文組理組不如媽祖」、「之前有投過履歷，但沒有下文」、「包吃包住還有年終，太佛了」、「比一般行政還高」。更有網友透露，「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本」。

台北行天宮近日釋出職缺，月薪最高可達4萬8。（圖／翻攝自104人力銀行）

不過，也有人提醒「這不容易，要講經，解籤，輪班，行天宮有三個地方，台北，北投，三峽，上班地點都要輪流去，沒有固定」、「錄取率不高，而且真的會要神明同意才可以做不是很輕鬆要一大早開宮，他之前還幫人化過小鬼類的東西，有過靈異體驗」、「去過你就知道問題在哪，朋友之前逃難似的離職」、「這個至少要能背全本經書加釋義給民眾聽，要過三關考試。很難，不好錄取」。

