包商傳落跑 環狀線新埔民生地下道停工

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府2020年起在捷運站旁興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工，如今又被爆料監工主任及技師已陸續離職，工程停擺，圍籬占用道路嚴重影響民眾通行。新北捷運局回應，前天已與廠商終止契約，正辦圍籬退縮作業。

新北市議員石一佑昨開記者會指出，新埔民生地下道工程圍籬擋住店家營業和捷運出入口，民生路成單向道，人車爭道引發民怨已久，今年8月現場已無人施工，也無機具進駐，現場監工主任及技師分別在9、10月離職，工區空蕩蕩幾乎擺爛，傳業者8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電，捷運局卻直到11月才發現。

廣告 廣告

石一佑說，該工程原本預計2024年完工卻一拖再拖，起初得標金額近4億元，到今年已追加到近6.5億元，且地下道未與捷運站共構，使用率有限，更有治安疑慮，市府盡速研議還路於民。

新北捷運局長李政安說，有掌握施工廠商財務出現問題，也多次要求廠商盡速施工但未進場，導致進度落後34%，前天終止契約並扣留工程款、保留款與履約保證金共7400多萬元，未來須由廠商支付工程受損害差額。

捷運局表示，由於工地圍籬占用民生路人行道及道路，為避免影響用路人安全，東側工區12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區目前辦理退縮圍籬工作。

【看原文連結】

更多udn報導

安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈

台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國

台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」

台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要