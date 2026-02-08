包商尾牙敬酒爆口角！老闆勸架慘遭痛毆擄走丟包

高雄大寮一間工程公司舉辦尾牙，席間一名包商因遭勸酒與人發生口角，離席後竟帶人返回砸場，還將公司老闆強行擄走。警方獲報後循線追查，將該包商及同夥共10人逮捕，依法送辦。

事發當時，該公司尾牙進行到一半，包商因不滿遭多人勸酒引發爭執。儘管老闆上前勸阻，對方仍憤而離席。

不料，包商隨後又帶著9人折返現場，持棍棒砸場鬧事，導致公司玻璃破損，現場一片狼藉，並拿棍棒毆打老闆頭部後將他強行帶離。事後更將人丟包路旁離去。

廣告 廣告

包商離席後又帶9人返回，持棍砸場痛毆。圖／台視新聞

警方獲報後尋獲這名老闆，所幸其意識清楚、無生命危險。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌，將10人移送法辦。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

高雄／梁子玥、王超群、簡宏修 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

黃仁勳「兆元宴」親發便當飲料寵粉 包子發到一半忍不住先偷吃

黃仁勳宴請供應鏈夥伴 「兆元宴」大老闆們全到齊

尾牙年終領多少要扣稅？國稅局曝數字 超過得繳5%稅款