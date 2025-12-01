包商施工誤挖 「淡水4天仍無水」 侯友宜臉書被灌爆

新北市長侯友宜1日上午在臉書發文指出，淡水地區搶修接管作業已於前一日完成，但截至當日上午6點，停水區域僅有8成住戶恢復正常用水。（台灣優質生命協會提供）

新北市淡北道路工程11月27日驚傳誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶無預警停水，截至12月1日已進入第4天，民怨未歇，搶修後恢復供水進度仍未如預期。新北市長侯友宜上午臉書po文稱「停水區域仍僅有八成恢復正常用水.....」，結果被網友灌爆，有人開嗆「哪有8成恢復」、「今天要上班上學....」，而候友宜表示，經了解，供水恢復速度慢，是因自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。

新北市長侯友宜1日上午在臉書發文指出，淡水地區搶修接管作業已於前一日完成，「但截至當日上午6點，停水區域僅有8成住戶恢復正常用水...」。依侯市長說法，恢復速度不及預期主因為自來水公司為確保管線安全，採「緩慢加壓」方式提升水壓，現場人員同步巡迴操作、調整各地閥栓，以加速全區供水。

廣告 廣告

侯友宜表示，新北市府與淡水區公所已啟動應變措施；目前臨時供水站仍未撤除，將持續供應民生用水，同時全力調度水車補水支援；市府也已開始與自來水公司研議補償機制，並協調工程承包廠商啟動保險與相關責任機制。

侯友宜說，已要求承包商負起合約責任，市府將依約裁罰與檢討行政疏失，同時就淡北道路工程施工單位啟動保險理賠程序，並依合約規定研議裁罰。

然而，貼文發出後未能平息怒火。短短不到3小時，上千網友留言即湧入臉書，且多數砲轟市府效率與危機應變能力:「欸你會不會太慢」、「到現在還沒有水」。不少淡水居民也留言區細數苦況，一名家長寫道，「你知不知道我們已經第四天沒水？週一孩子要上學、家長要上班、還要在家辦公」；也有網友批「哪來的8成恢復，數據誰給你的？」；甚至點名業者近期舉辦的歡樂耶誕城活動，反問「耶誕城比淡水人生活重要嗎？」

【看原文連結】