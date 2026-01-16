包商私自入槽釀工安意外 台塑林園廠遭令「局部停工」：出貨不受影響

財經中心／程正邦報導

包商私自入槽釀工安意外，台塑林園廠遭令「局部停工」。（圖／翻攝畫面）

台塑（1301）高雄林園廠區於今（16）日驚傳承攬商工人吸入化學氣體導致暈眩的意外。針對此案，台塑於晚間緊急發布重大訊息，證實該廠區 PVC 廠因作業安全缺失，已遭主管機關要求局部停工。台塑強調，目前生產及出貨動能正常，正全力配合改善以申請復工。

事件始末：包商「未通報」私入貯槽收尾

這起意外發生於今日中午，當時林園 PVC 廠的一座 500 噸級大型成品貯槽剛完成內壁油漆工程。據台塑說明，承攬商人員在未事先告知廠內安全督導員的情況下，便逕自進入槽內收拾工具。由於槽內油漆作業後的有機溶劑（VOCs）尚未完全揮發，作業人員疑因吸入過多氣體或面罩瑕疵導致不適。

廣告 廣告

廠方發現後，立即派員攜帶氧氣呼吸器入槽救援。所幸 3 名工人意識清醒，隨後在引導下自行離開貯槽並送醫檢查，經診斷後確認身體無大礙，已於當日返家休養。

台塑指出，由於廠區內尚有其他足夠的貯槽空間可供調度，該座貯槽停工並不影響整體的生產排程與客戶出貨需求。（圖／翻攝畫面）

主管機關開罰：勞檢處令貯槽區局部停工

高雄市勞檢處在接獲通報後隨即派員趕赴現場，認定該項作業程序明顯違反《職業安全衛生法》。為了防止職業災害擴大，主管機關已裁定該特定 PVC 成品貯槽實施「局部停工」。台塑評估，此案後續可能面臨新台幣 3 萬元至 30 萬元不等的行政罰鍰。

營運衝擊評估：廠內空間充足、不影響業務

針對投資人關心的財務影響，台塑在重訊中指出，由於廠區內尚有其他足夠的貯槽空間可供調度，該座貯槽停工並不影響整體的生產排程與客戶出貨需求。公司表示，將在完成內部安全流程檢討與改善後，依規定向勞檢單位提出復工申請。

台塑強調，未來將針對外包商的入槽作業管理與安全通報機制進行全面體檢，並強化職安教育訓練，杜絕類似「擅自進場」的安全漏洞再度發生。

更多三立新聞網報導

美232條款獲最惠國待遇！台股暴漲 他揭「1關鍵」打臉藍白掏空說

反向養生！追劇到凌晨、零食不離手 101歲「夜貓奶奶」爆紅長壽關鍵曝

沙烏地洞穴驚現「獵豹木乃伊」！基因鑑定推翻千年觀點

症狀消失就停藥？40歲男潰瘍大出血 聚餐昏倒急剖腹救命

