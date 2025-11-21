包商落跑! 九曲堂公有市場改建工程停擺 經發局:攤商免租金

南部中心／劉尹淳、林樹銘、陳家祥 高雄市報導

已經有55年歷史的高雄大樹區的九曲堂公有市場，今年6月由市府外包給廠商進行改造，沒想到挖完管線溝渠後，工程突然停擺，在地攤商不滿生意受到影響，經發局說，已和原包商解約，並祭出施工期全面免收租金，要全力彌補攤販的營業損失。

包商落跑！九曲堂公有市場改建工程突停擺 經發局：攤商免租金補償損失

九曲堂公有市場，今年6月進行市場改造工程，議員怒批，廠商竟施工到一半就落跑。（圖／翻攝畫面）

走進菜市場，採買人潮不多，往裡面走，看見市場的其中一側，整排被圍籬圍起，明顯是施工狀態，如今卻傳出，施工到一半，包商竟然落跑。國民黨高雄市議員吳利成表示，你看這種施工整個放著，攤商都沒辦法做生意。高雄市經發局長廖泰翔則回應，中間我們終止合約之後，我們有馬上的上網招標。

廣告 廣告

包商落跑！九曲堂公有市場改建工程突停擺 經發局：攤商免租金補償損失

外包商挖完長達近百米的管線溝渠後，工程突然停擺，造成民眾採買進出不便，攤商也不滿生意受到影響。（圖／民視新聞）

已經有55年歷史的九曲堂公有市場，今年6月進行市場改造工程，沒想到外包商挖完管線溝渠後，工程突然停擺，包商甚至拉白布條，寫工程尚未結算，若造成工地損壞要追究，相當離譜。國民黨高雄市議員吳利成表示，工程停擺可能一兩個月了啦，既然招商來，就是你們可以信任得過的廠商，如果他哪些地方不足或是該支援的，我們市府應該是要做配合。施工期間，有的攤商，因為攤位就在工地旁無法做生意，只好另租一個攤位，等於要負擔雙倍租金，還有經營便當店的業者，被迫暫停營業，改在市場旁的住家前，擺桌子克難做生意，原以為四個月就完工，至今半年過去，始終等不到完工的那一天。攤商表示，我們賣便當嘛，它那個粉塵很厚，我們沒辦法做生意，幾乎快半年的時間、一拖從6月拖到現在拖這麼久，租金照樣付，不然也給我們收少一點對不對。高雄市經發局副局長林廖嘉宏表示，6月開工期到工程結束期間，將全面免收攤販使用費，並正研議相關營業補償措施。高雄市府釋出最大誠意，也強調，目前已和前任包商解約，新廠商將在下周進場施工，預計工期100天，會協助新廠商早日完工，減少攤商做生意的不便。

原文出處：包商落跑！九曲堂公有市場改建工程突停擺 經發局：攤商免租金補償損失

更多民視新聞報導

再7天完工! 茄萣區運動公園興建中公廁被破壞

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板

最新／高雄燕巢、田寮山坡地遭偷倒廢棄物！橋檢聲押4人 5人交保處分

