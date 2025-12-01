包商誤挖 「淡水4天仍無水」 侯友宜臉書指恢復八成遭灌爆

新北市淡北道路工程11月27日驚傳包商誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶無預警停水，至今（12月1日）已第4天，經搶修恢復供水，進度未如預期，新北市長侯友宜上午臉書發文說明「停水區域仍僅有八成恢復正常用水」，仍遭網友留言灌爆，幾乎都是抱怨。

新北淡水因包商施工誤挖，導致停水4天，台水搶修。（圖／工務局提供）

侯友宜說明，淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至稍早6點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水。經了解，是自來水公司為了確保管線安全緩慢加壓。水公司已派員巡迴操作，調整各地閥栓以加速供水。

侯友宜指出，造成民眾生活諸多不便，市府與區公所做下列應變：

1.臨時供水站未撤收，會持續供水，目前以最快速度調度水車再補水。

2.與自來水公司研商補償機制，並協調淡北道路工程施作廠商啟動保險機制。

3.承包商應負擔責任，依約檢討裁罰。

侯友宜這篇發文說明後，底下網友留言仍充滿抱怨。有人開嗆「你到底知不知道我們已經進入第四天沒水可用」、「週末過完了 想起淡水人了」、「欸你會不會太慢！！！！」

也有網友質疑「復水有八成你要確定欸？」「週一上班了！突然想到了？」「12/1早上快8點了，新市鎮都還沒有水可以用！那來的有8成？」

新北市長侯友宜。（資料照／中時王揚傑攝）

