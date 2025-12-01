包商魚目混珠釀大禍！不防燃棚網放高樓層 躲過檢驗

香港宏福苑內被燒到焦黑碳化（圖／達志影像美聯社）

香港政府公布最新調查，宏福苑大火因為整修單位魚目混珠，把不防燃的棚網放在高樓層，比較高價的防燃棚網放在低樓層，來躲過檢驗，沒想到卻釀下大禍。港媒發現另一個致命原因，那就是逃生梯間的防火窗，竟然為了施工方便，改成易燃木板。

香港宏福苑大火造成超過150人罹難，各界追查三大致命缺失：一是工程棚網不符合防火標準，港府已改口承認有7個樣本未達防燃標準，認為人將不合格的棚網混入使用。二是窗戶被易燃保麗龍板封住，加速火勢蔓延；三是緊急逃生梯間的防火窗被改成薄木板且打洞，導致火舌與煙霧竄入。專家指出，這些問題源於承包商為降低成本而忽視安全標準，儘管勞工處曾進行16次安檢卻未發現這些嚴重缺失。目前港警已逮捕多名相關公司負責人，但民眾要求徹底究責。

香港鑑識小組全副武裝進入被燒毀的宏福苑大樓，尋找可能的人體殘肢。大樓內部一片漆黑，鑑識人員只能依靠探照燈前行，周圍牆面疑似有管線破裂，不斷滲出水花並造成內部淹水，影響搜索進度。這座曾經是住宅的大樓已被燒得面目全非，牆壁碳化剝落。在焦黑的廢墟中，陽光透過被火燒爆的窗戶照進來，窗框邊緣還殘留著疑似被燒熔的保麗龍板痕跡。在另一個房間可以明顯看出，即使室內已燒成灰燼，窗外的竹棚仍然挺立，只有綠色棚網燒得破碎，因此許多香港居民不認為傳統建築技藝的竹架會造成無法控制的大火。

宏福苑共有八座大廈，其中「宏昌閣」在上週三接近下午3點時起火。一位宏福苑居民表示，火災發生後半小時內，警察就禁止民眾在花園逗留，並將人群趕出去。隨著時間推移，火勢越來越大，最終七座大廈都被燒焦。橘紅色的火舌從外牆棚架連著圍網大片向上燒，使工程圍網成為追查這場失控惡火的重點之一。

根據香港TVB新聞透視節目實測，可防火的「阻燃網」根本燒不起來。港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，即使用火槍烤，溫度更高，也沒看見它燒起來，所以它的防火作用比普通網好很多。但換成便宜的「普通網」，實測結果明顯不同。何炳德啟用打火機後，網子燒著了，25秒後網子下方的黑膠和紙張立刻跟著燒，變成「連環火燒」。

一位宏福苑居民呼籲政府不要讓承建商提供樣品，而是應該聽從居民的建議，拿取真實樣品去抽查，因為現場的材料確實容易燃燒。先前，港府曾稱化驗的圍網都符合防火標準，但在12月1日改口承認，重新取得現場20個棚網樣本後，發現有7個未達防燃標準，懷疑有人魚目混珠。何炳德指出，有些工地會為了避過監管，使用「鴛鴦網」，就是「混合網」，外層用阻燃材料，內層則不用，這是為了以低成本形式得標，但安全係數因此降低。

除了工程圍網有A、B版之外，另一個幫兇是封住窗戶的保麗龍板。一名宏福苑居民表示，去年7月基本上有兩邊窗全部被保麗龍封起來，只剩下一個窗可以打開透氣。香港保安局長鄧炳強指出，保麗龍板是高度易燃的，大火貼在窗戶的保麗龍板上，導致玻璃爆破，使火勢急速加強並迅速蔓延進室內，造成室內大面積起火，高溫也使窗框燃燒，引導致其他樓層跟著起火。

TVB新聞透視節目翻出承包公司發出的大廈公告，顯示使用保麗龍板作為玻璃的保護材料。香港建造業總工會理事長周思傑認為，這可能是為了防止外牆打鑿時水泥碎石打中玻璃，但整個施工程序的安全風險評估非常錯誤。

根據香港TVB東張西望節目，宏福苑內緊急逃生梯的固定窗也有問題。一位宏福苑住戶表示，工人拆掉了一個窗，用很薄的板遮住，方便出入棚架做工程，但當有事時，煙都會從那裡流進來。緊急逃生梯間的固定窗通常是密封玻璃窗，用來阻隔火源和濃煙，卻因大樓維修貪圖方便，被改裝成只有簡單木板遮擋，甚至上面還打洞。香港消防顧問梁錦得表示，竹棚外面著火時，火和熱力相信是透過這些窗戶把熱力傳進樓梯，使樓梯的情況變得很惡劣。

儘管港府勞工處從去年7月至今年11月對工地進行了16次安全檢查，卻都沒有發現這些缺失。大火隔天，港警迅速逮捕了3人，包含負責工程的宏業建築公司負責人，之後又抓了8人，包含兩個工程公司和建築公司的董事。這場造成上百人喪命的大火是由一連串錯誤引起的，香港民眾希望能徹底究責，而不是只抓人祭旗就結束。

