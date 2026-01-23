包商「偷埋廢土」！高虹安揭露監視器畫面：12億棒球場遭灌垃圾

政治中心／程正邦報導

延燒數年的新竹市立棒球場弊案，近日再度拋出震撼彈。新竹市長高虹安昨晚（22日）在社群平台發布一段 2 分半的縮時影片，首度公開球場改建期間的監視器畫面。影片內容顯示，承包商在施工期間疑似將整層原土挖走後，公然回填大量建築廢棄物，甚至連「臨時施工平台」都未拆除便直接掩埋。高虹安痛批，包商過去透過法律手段妨礙調查，直到近期保全證據解除，市府才得以揭開球場下的「大祕寶」。

高虹安在臉書釋出2分半影片，說明新竹棒球場工程始末及改善真相。（圖／翻攝自高虹安臉書）

監視器全都錄！回填區驚見「地底平台」與大量廢土

廣告 廣告

根據市府釋出的影像紀錄，棒球場的崩壞早在 2019 年改建初期就已埋下伏筆。畫面清晰顯示，在同年 8 月至 9 月間，外野區域出現頻繁的重型機具往返，承包商將原本應合格的土方運走，改填入成分不明的雜物。

高虹安指出，這段監視器畫面成為「一刀斃命」的鐵證。承包商不僅在鄰接地下停車場的「明挖區」偷埋廢棄物，更離譜的是，施工期間搭設的「臨時施工平台」竟然違規遺留在地底。這些異物嚴重影響了球場的排水功能與結構安全，也是導致 2022 年球員林哲瑄受傷、球場啟用即停工的主因。

高虹安說明新竹棒球場工程延宕，是因為廠商聲請保全證據技術性拖延。（圖／翻攝自高虹安臉書）

法律戰卡關！包商遭指控「以保全證據」阻礙改善

針對外界質疑調查進度過於緩慢，高虹安在影片中說明，球場統包商在弊案爆發後，非但沒有積極履行修繕義務，反而向法院聲請「保全證據」，導致球場範圍在法律程序中被封鎖，市府無法隨意開挖或進行改善。

「市府直到去年球場結構被鑑定不合格、保全證據解除後，才有機會全面進場。」高虹安表示，過去一段時間的停滯，主因是包商透過司法程序技術性拖延。目前市府已啟動覆土移除工程，目標是全面清除地底不符規範的雜物，並將其置換為合格土方，確保球場未來能通過安全認證。

高虹安指出，新竹市棒球場下面都是廠商非法回填的營建廢棄物。（圖／翻攝自高虹安臉書）

網友炸鍋！痛批包商「太惡劣」並點名檢調動作

影片發布後迅速引發網路熱議，許多憤怒的球迷與新竹市民紛紛留言：「有監視器都敢這樣亂搞，真的太無法無天」、「12 億蓋一個大垃圾桶，這不是弊案什麼才是？」、「監視器畫面這麼清楚，檢調還在睡嗎？」

也有網友感嘆這簡直是台灣工程界的恥辱，並點名當時執政的前市長林智堅（小智）應出面交代。對於網友調侃的「大祕寶」，高虹安強調，市府的立場始終如一，就是要還給市民一座專業且安全的球場，不讓基層球員的生命安全再次受到威脅。

監視器拍到廠商將廢棄物運到新竹市棒球場，再用土方掩埋。（圖／翻攝自高虹安臉書）

結構鑑定不合格 全面重建之路漫長

新竹棒球場自 2022 年 7 月風光啟用卻導致職棒球星報銷後，已成為全國關注的公共工程指標。隨著監視器畫面的公開，承包商違規施工的事實已攤在陽光下。市府接下來除依法打除違規平台並運棄土方外，也將繼續配合檢調單位調查，釐清其中是否涉及公務員瀆職或貪瀆情事，讓球場弊案真相大白。

更多三立新聞網報導

高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣

告贏陳智菡！林智堅現身笑了 楊玲宜秀5人「背影合照」：無愧我心

林智堅告贏獲賠30萬！他「1字評民眾黨」批陳智菡：不知反省

陳智菡爆料翻車「判賠30萬」四叉貓揭她驚人財力：隨便賣兩張股票就能賠

