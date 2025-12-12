包圍「要求撤案」 國會助理集結怒嗆陳玉珍

國會助理工會集結於立法院大門前，抗議國民黨立委陳玉珍提出的助理費除罪化修法，要求撤案。 國會助理與陳玉珍在立法院外正面衝突，助理們高舉標語牌，現場氣氛緊張。 民眾黨團副總召張啟楷被國會助理指責為「收割法案」，並質疑他未參與連署支持撤案。

國會助理工會（圖／TVBS資料畫面）

國民黨團總召傅崐萁回應指控，稱查找簽名撤案助理的報導為「假消息」，強調應尊重各種聲音。 立法院長韓國瑜到場關心協商情況，但也遭到助理的冷言冷語對待。 協商過程中，陳玉珍承諾未來修法將綜合國會助理的版本，但部分助理因不滿未撤案而離席。

韓國瑜與陳玉珍（圖／TVBS資料畫面）

協商結果發布三點共識，包括強調助理薪資和獎金的給付，並按照現有公費助理制度進行。 陳玉珍表示將努力在這會期內通過修法。

