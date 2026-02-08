包在胸前自己的 中市警授四招防扒過好年

▲中市警方：「皮包放胸前是自己的，放背後就是別人的！」(圖／警方提供2026.2.8)

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將近，台中市各大年貨大街、百貨商場及賣場人潮絡繹不絕。為維護民眾財產安全，台中市政府警察局刑事警察大隊特別發布警語，解析扒手慣用術語與手法，並傳授「防扒4招」，提醒市民在開心採買之餘，務必提高警覺，避免成為竊嫌目標。

中市刑大指出，扒手常選定擁擠場所，鎖定後背包、口袋內的財物。竊嫌通常採集體行動，由一人負責「選定目標」並以「近身碰撞」、「聲東擊西」或「故意問路」分散被害人注意力，另一人則利用帽子、雨傘、報紙或提包掩護，趁機竊取皮夾或手機。一旦得手，隨即透過成員接力轉遞，迅速逃離現場。

防竊4招：包包放胸前是自己的 為了有效降低被竊風險，警方建議民眾掌握以下「防扒4招」：背包抱胸前：在人潮擁擠處，將背包背於前方視線範圍內。皮夾藏內袋：錢包應放置於衣物內側口袋，避免放在後褲袋。手機勿外露：切勿隨手將手機插在易被抽取的口袋。警覺近身碰撞：遇有異常推擠或搭訕，應第一時間確認財物。

警方強調，「皮包放胸前是自己的，放背後就是別人的！」簡單動作即能大幅提升防護力。

刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，春節期間除了商圈防竊，民眾若舉家外出旅遊，應做好居家防盜措施，可聯繫警方、鄰居協助巡查。此外，警方也提醒，依據刑法第320條，意圖不法竊取他人動產者，最高可處5年以下有期徒刑或新臺幣50萬元罰金。

警方呼籲，身處人潮眾多處應保持警覺。若發現可疑人士或財物遭竊，請立即撥打「110」報警，並即時蒐集證據，以利警方迅速破案。在歡慶佳節之際，警民攜手守護治安，共同營造平安、祥和的年節氛圍。

