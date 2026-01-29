包場力挺《大濛》 林智鴻以行動聲援轉型正義影像記憶

聚焦白色恐怖歷史、勇奪去年金馬五大獎項的電影《大濛》，全國票房已逼近9,800萬元關卡，朝「破億」目標邁進。高雄市議員林智鴻28日特別在知名影城包場力挺，邀請在地鄉親共同觀影，以實際行動支持關注轉型正義、直面歷史真相的優質台灣電影，盼為作品票房與社會討論再添助力。

↑圖說：高雄市議員林智鴻包場《大濛》，邀請在地鄉親以行動支持好電影。（圖片來源：林智鴻辦公室提供）

《大濛》故事背景設定於1950年代白色恐怖時期，描寫嘉義少女阿月為贖回遭槍決哥哥的遺體，獨自北上，途中與多名底層人物交會，在動盪與迷霧籠罩的年代中，尋找人性光輝與希望的歷程。繼日前響應《冠軍之路》包場後，林智鴻再度攜手關心公共議題的支持者，期盼拋磚引玉，讓這部深受好評的作品順利突破票房門檻，也藉此鼓勵更多以台灣為本、願意守護歷史記憶的影視創作者。

林智鴻表示，自己學生時期曾觀看描寫鄭南榕生命故事的紀錄片《焚》，深受觸動，也成為其思考轉型正義的重要啟蒙。他強調，「記住歷史，是為了不讓悲劇重演」，近年許多忠實呈現時代背景的電影與影集，能夠引發跨世代共鳴，正是源於對民主與自由生活方式的堅持。在當前國際局勢緊張、極權勢力環伺的情況下，歷史記憶更是全民共同的責任，相關影像作品也因此顯得格外珍貴。

他也直言，眾所周知，白色恐怖相關題材的電影幾乎不可能在中國上映，即便走向國際，也可能遭遇政治壓力與阻礙。當台灣影視工作者選擇放棄龐大市場，仍堅持拍出忠於藝術與歷史的作品時，社會更應以行動支持，成為這群理想主義者的後盾，「不要讓他們孤單」。

↑圖說：觀賞《大濛》後，林智鴻也在社群平台分享觀影心情，提到電影讓他聯想到監察院長陳菊年輕時投身民主運動的身影。（圖片來源：擷取自林智鴻臉書）

林智鴻也在社群平台分享觀影心情，提及電影中「我們什麼都沒有，只有勇敢」的台詞，讓他聯想到監察院長陳菊年輕時投身民主運動的身影。他回憶，戒嚴年代的民主前輩以勇敢與堅韌走過牢獄與打壓，為台灣民主奠定基礎；而他曾在陳菊擔任高雄市長期間擔任幕僚，親眼見證其在市政與民主傳承上的堅定與溫暖。文末也祝福仍在療養中的陳菊早日康復，字裡行間流露對民主前輩的敬意與感念。

在票房即將叩關的重要時刻，林智鴻以包場行動為《大濛》助攻，也讓轉型正義不只停留在口號，而是透過影像與行動，持續在社會中發酵。

