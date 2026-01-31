包場觀看《冠軍之路》 議員謝志忠助豐田與豐陽兩校成立棒球扎根小組

謝志忠議員包場，邀請豐田國小與豐陽國中棒球隊師生觀影。





台灣隊勇奪世界12強賽冠軍，紀錄片《冠軍之路》上映至今熱度不減。台中市議員謝志忠昨天包場，邀請豐田國小與豐陽國中棒球隊師生觀影，謝志忠自掏腰包各捐助1萬元，並號召同樣熱愛棒球的好朋友一同響應捐給兩校各10萬，分別在兩校成立「棒球扎根小組」，期盼從基層扎根，實質支持基層體育發展，為孩子們打造持續追夢的力量。

基層小球員親眼見證台灣英雄從不被看好、一路拚搏到站上世界冠軍舞台的感動歷程，也激勵自己勇敢追夢。謝志忠說，同學們平時訓練非常辛苦，他認為透過電影《冠軍之路》，不僅能讓孩子看見頂尖球員背後的努力與堅持，也能從中獲得鼓舞與力量，提醒自己每一次揮棒、每一滴汗水，都是通往夢想的重要一步。

豐陽國中校長林純夙表示，此次在此時刻觀賞《冠軍之路》別具意義，因為三月份棒球隊即將前進台東參賽，希望同學們能從電影中汲取力量，在接下來的賽事中全力以赴、爭取佳績。豐田國小校長汪蕙芳表示，勉勵小朋友們今天透過欣賞《冠軍之路》，學習《冠軍之路》，未來一步步走向屬於自己的「冠軍之路」。



