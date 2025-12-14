包場電影《大濛》挺國片 郭昱睛：務必珍惜現在的自由民主

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委郭昱睛今（14）日在桃園八德舉辦電影《大濛》包場活動。（圖／資料照）

立法委員郭昱晴今（14）日在桃園八德舉辦電影《大濛》包場活動，她表示，這部電影背景設定在白色恐怖時期，今天看見很多家長帶著小朋友一起來，這是最好的教育，在教科書上可能看不見的台灣故事，透過電影來告訴大家台灣過去的經歷，也請每一位身在這片土地上的朋友們，務必珍惜現有的自由民主。

郭昱晴今天在桃園舉辦電影《大濛》包場活動，邀請桃園民眾一同觀賞金馬獎最佳劇情片。上下午兩場共有300多位民眾報名，上午場桃園市議員黃家齊到場支持，下午場預計桃園市議員許家睿也會出席活動，現場相當熱絡。

郭昱晴表示，現場看到許多上週有參與她在桃園統領《自殺通告》包場活動的熟面孔，謝謝大家走進戲院支持優質的國片。

郭昱晴提到，《大濛》榮獲金馬獎最佳劇情片 ，這是真實發生在台灣這片土地的故事，身為台灣人真的不容易。這部電影背景設定在白色恐怖時期，今天看見很多家長帶著小朋友一起來，這是最好的教育，在教科書上可能看不見的台灣故事，透過電影來告訴大家台灣過去的經歷，也請每一位身在這片土地上的朋友們，務必珍惜現有的自由民主。

郭昱晴最後表示，近期立法院有許多紛紛擾擾，也希望各位成為他們最大的後盾，度過憲政危機。

