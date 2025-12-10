包場電影「大濛」 賴瑞隆︰想起一生奉獻台灣的花媽

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆包場電影大濛，與市議員簡煥宗、張博洋及市民朋友共同觀影，除回望威權年代、人權與自由得來不易，也想起一生奉獻台灣的花媽。

賴瑞隆說，大濛以白色恐怖為背景，而白恐末期發生在高雄的美麗島事件，更催化近代台灣民主意識，也讓他想起自己的政治導師，美麗島事件遭起訴的最年輕被告，前高雄市長、監察院長陳菊。

賴瑞隆回顧，陳菊當年面臨唯一死刑的高壓無畏無懼，在獄中寫下「給台灣的遺書」，字裡行間沒有怨懟，只盼人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主。

他指出，陳菊從街頭、牢獄，到走入體制擔任市長、院長，把一生精華奉獻台灣，無眠無日建設高雄，努力推動轉型正義，更無私提攜年輕世代投入公共事務，是勇敢且溫暖的人權工作者。

賴瑞隆強調，花媽一生遇到的攻擊與挫折從沒少過，但她始終自信勇敢大步向前，自己曾在陳菊團隊擔任10年政務官，長期接受市民栽培，從政以來秉持其精神，不忘初衷、一生懸命，堅定和人民站在一起，全力以赴為高雄、台灣打拚。

他認為台灣從恐懼走向勇敢、從噤聲走向發聲、從獨裁走向民主，是一代代前輩守護而來；如今威權雲霧漸散，眼前是需要共同打造的未來，而面對上一代人犧牲，這一代人更要承擔。

他盼藉由觀賞大濛，邀大家記得曾為台灣付出的所有人，並在各自崗位上繼續守護國家，延續進步改革責任，給下一代更好的家園。

