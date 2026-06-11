包場《傳奇女伶 高菊花》 賈永婕動容：身為女性，我真的很難過

紀錄片《傳奇女伶 高菊花》累積票房突破300萬元，台北101董事長賈永婕10日晚間也包場觀賞該片。映後賈永婕深受震撼，對高菊花跌宕起伏的人生故事感觸良多，並表示：「同樣身為女性我覺得非常的難過，因為這一切不公不義的事都不應該加諸她身上，感受到對時代的無力感。」

近年積極投入公益與社會議題的賈永婕，以包場方式支持《傳奇女伶 高菊花》，不僅因為影片記錄一段重要的台灣歷史，更因為她在片中看見一位女性面對命運重擊時展現出的驚人生命力。從女兒、母親到時代歌后，她的一生，好多名字，但每一個名字都背後，都是一段台灣記憶與女性傷痕，但她的勇敢也讓觀眾潸然淚下。

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高菊花是鄒族菁英高一生的長女。1954年，高一生遭槍決後，年僅20歲的她獨自扛起家計，從嘉義山區來到城市，以藝名「派娜娜」走入歌廳舞台，成為風靡一時的拉丁歌后。然而在耀眼燈光背後，她卻長年承受政治監控、家庭重擔與時代創傷，始終無法真正為自己而活。而高菊花的人生跌宕，也讓看完紀錄片的賈永婕不禁對高菊花的堅毅感嘆，在舞台上唱歌、在台下做的每個選擇都是為了活下去。

片中最令人動容的一句話，是高菊花面對鏡頭時平靜說出的：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」這句話不只是她個人的生命告白，也深深觸動許多觀眾的內心。許多人在觀影後表示，自己看到的不只是白色恐怖時代的歷史，更是一位母親、一位女兒、一位女性如何在命運重壓下努力活下來的故事。

入圍2026台北電影獎最佳紀錄片、獲台灣國際紀錄片影展（TIDF）觀眾票選獎的《傳奇女伶 高菊花》，歷時20年拍攝完成。影片透過少女日記、家書、國家檔案與海外史料，重新拼湊出台灣傳奇歌后高菊花鮮少為人所知的人生故事。該片已突破300萬元票房、觀影人次超過1萬3000人，包場及團體觀影資訊請洽官方粉絲專頁： https://wildfiremusic.link/lapaloma_tw 。

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