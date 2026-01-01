包場《冠軍之路》迎接2026新局 賴瑞隆：高雄隊團結邁向勝利

賴瑞隆(中)應邀出席南方問政聯盟主辦的《冠軍之路》包場活動。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 2026新年第一天，立法委員賴瑞隆今(1)日應邀出席南方問政聯盟主辦的《冠軍之路》包場活動，與導演龍男·以撒克·凡亞思及立委李昆澤、李柏毅、高雄市議長康裕成與多位市議員共同觀賞紀錄片，也邀請曾勇奪威廉波特世界少棒冠軍的復興國小棒球隊到場。賴瑞隆表示，近期台灣社會歷經紛擾，去年也面對多重挑戰，盼在新年的起點以一份能讓彼此更團結的感動，邁向新局迎接勝利。

賴瑞隆指出，《冠軍之路》以細膩影像重現台灣隊從一開始不被看好，到一路調整、咬牙、挺進，最終站上世界冠軍的歷程，影片所呈現的不只是勝利結果，更是面對壓力不退縮、遭遇低潮不放棄、在質疑中仍全力以赴的韌性與信念。

為鼓勵孩子們勇敢逐夢，賴瑞隆亦分享自己求學時期曾投入鉛球等項目並獲獎的經歷，對小選手在訓練場上面對難關與堅持的心情格外感同身受。賴瑞隆說，夢想不會因為年紀小就遙不可及，挑戰也不會因為努力就立刻消失。但只要願意拚、願意相信隊友也相信自己，就一定能邁向目標，打出屬於自己的精彩與感動。

談及城市發展，賴瑞隆表示，《冠軍之路》的故事讓高雄人特別有感。高雄一路面臨挑戰，但從不是會被困難打倒的城市；在眾人接棒努力下把艱困化為轉機，從工業重鎮走向科技、文化、觀光與展演經濟之都，從被看輕走向被看見。他也提到，自己出身基層無背景，第一份政治工作即憑投遞履歷進入時任立委的蘇貞昌辦公室擔任助理，深刻體會唯有真誠無畏、踏實準備，才能走出自己的路；這份信念亦與影片所傳達的精神相呼應。

賴瑞隆向龍男致意，肯定其拍攝過程克服重重困難，才得以留下珍貴畫面、完成作品。賴瑞隆也引用中華職棒會長蔡其昌的話「你不能只有在贏的時候才愛他們」，強調這份感動應化為彼此的承諾：不只在贏球時才支持球員，也不只在成功時才相信自己；要持續愛台灣、愛高雄，堅定夢想。最後，賴瑞隆盼「高雄隊在新年共同邁向勝利」；市民像一支隊伍並肩作戰，為未來持續向前、打出全壘打迎接勝利。

龍男指出，台灣的冠軍之路不好走，國內的棒球已經發展百年，直到2024年終於邁向真正的世界冠軍之路，讓全世界知道台灣隊的實力，這也仰賴著全體台灣人支持。他也說，非常感謝運動選手出身的賴瑞隆，在立委任內推動諸多全民運動，台灣能擁有如此關注體育文化的立委，他對此感到非常感謝。

李昆澤表示，台灣邁向冠軍的旅途有很多動人溫暖的故事，從2013經典賽的遺憾，歷經11年的努力，再次揮出全力一擊。李昆澤也說，除了選手與教練，最讓人感動的是球迷的支持，他也將與賴瑞隆等隊友繼續全力支持運動發展，回應民眾的期待。李柏毅則細數台灣的棒球發展史，並指出棒球不但能凝聚人心，更能讓人重拾勇氣，期盼藉由觀賞電影讓大家帶著這股感動，與高雄隊共同打拼。

這次活動由南方問政聯盟市議員何權峰、簡煥宗、黃彥毓、湯詠瑜、邱俊憲、張勝富等人主辦，立委賴瑞隆、李昆澤、李柏毅及高雄市議長康裕成、議員黃文志與議員參選人蔡秉璁、黃敬雅及尹立皆應邀出席觀影，展現「高雄隊」團結與熱情的氣勢。

賴瑞隆(左)向龍男(右)致意，肯定他拍攝過程克服重重困難。 圖：賴瑞隆辦公室/提供