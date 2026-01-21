包場《冠軍之路》邀觀影 劉哲彰用行動力挺新店地區少棒球員

248260121a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

再過二個月，全世界棒球迷引頸期盼世界棒球經典賽即將開打，中華隊也將前往東京巨蛋迎戰各國強敵。近期熱映棒球紀錄片《冠軍之路》，完整記錄中華隊在世界十二強棒球賽中，於外界不被看好情況下，一路逆襲奪冠過程，再度喚醒球迷心中熱血與感動，也成為棒球教育最佳教材。

新北市議員劉哲彰近日把握學期結束時機，特別在新店裕隆城威秀影城包場，邀請新店地區少棒球員觀賞電影，包含大豐國小少棒、新和國小少棒，以及大衛社區棒球等多支隊伍。小球員在輕鬆氣氛中，一邊享用飲料與爆米花，一邊沉浸在中華隊奮戰歷程，透過影像感受棒球帶來信念與力量。

劉哲彰表示，自己長期關注新店體育發展，也持續支持三級棒球推廣。雖非球員出身，但始終希望替孩子打造更多接觸榜樣與學習精神價值機會。這次透過電影，讓小球員親眼看見中華隊在壓力下堅持到底表現，體會努力、不放棄態度，不論未來是否持續站在球場，都能記住棒球人抬頭挺胸、勇往向前精神。

帶隊出席活動大豐國小少棒隊總教練孟廖燦東表示，感謝劉哲彰在電影上映前即主動聯繫並規劃活動，小朋友期待許久，也相信觀影後能在寒假訓練投入更多專注與熱情。新和國小少棒隊總教練蔣嘉陽也指出，平日教練再多叮嚀，往往不及影像中一句話、一個畫面來得深刻，電影讓孩子重新感受棒球訓練背後酸甜苦辣，本身就是一種重要學習。

活動尾聲，劉哲彰也勉勵小球員把握寒假時光，用心訓練、持續精進球技，同時預祝大家假期平安充實。他也期盼即將到來世界棒球經典賽，中華隊再度站上國際舞台，為國人帶來更多感動與榮耀。

照片來源：新北市議員劉哲彰服務處提供

