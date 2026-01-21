包場《冠軍之路》邀觀影 劉哲彰用行動力挺新店地區少棒球員
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
再過二個月，全世界棒球迷引頸期盼世界棒球經典賽即將開打，中華隊也將前往東京巨蛋迎戰各國強敵。近期熱映棒球紀錄片《冠軍之路》，完整記錄中華隊在世界十二強棒球賽中，於外界不被看好情況下，一路逆襲奪冠過程，再度喚醒球迷心中熱血與感動，也成為棒球教育最佳教材。
新北市議員劉哲彰近日把握學期結束時機，特別在新店裕隆城威秀影城包場，邀請新店地區少棒球員觀賞電影，包含大豐國小少棒、新和國小少棒，以及大衛社區棒球等多支隊伍。小球員在輕鬆氣氛中，一邊享用飲料與爆米花，一邊沉浸在中華隊奮戰歷程，透過影像感受棒球帶來信念與力量。
劉哲彰表示，自己長期關注新店體育發展，也持續支持三級棒球推廣。雖非球員出身，但始終希望替孩子打造更多接觸榜樣與學習精神價值機會。這次透過電影，讓小球員親眼看見中華隊在壓力下堅持到底表現，體會努力、不放棄態度，不論未來是否持續站在球場，都能記住棒球人抬頭挺胸、勇往向前精神。
帶隊出席活動大豐國小少棒隊總教練孟廖燦東表示，感謝劉哲彰在電影上映前即主動聯繫並規劃活動，小朋友期待許久，也相信觀影後能在寒假訓練投入更多專注與熱情。新和國小少棒隊總教練蔣嘉陽也指出，平日教練再多叮嚀，往往不及影像中一句話、一個畫面來得深刻，電影讓孩子重新感受棒球訓練背後酸甜苦辣，本身就是一種重要學習。
活動尾聲，劉哲彰也勉勵小球員把握寒假時光，用心訓練、持續精進球技，同時預祝大家假期平安充實。他也期盼即將到來世界棒球經典賽，中華隊再度站上國際舞台，為國人帶來更多感動與榮耀。
照片來源：新北市議員劉哲彰服務處提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
MLB》不滿道奇簽Tucker 傳各隊老闆決心力推薪資上限
根據The Athletic網站記者Evan Drellich報導，1名被告知大聯盟各隊老闆內部討論的消息來源透露，各隊老闆對於道奇有能力與Kyle Tucker簽下豪華稅計算中平均年薪現值達5700萬美元（約新臺幣18億元）的合約感到「憤怒」，更堅定了要推行薪資上限制度的決心。TSNA ・ 2 小時前 ・ 11
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 1 天前 ・ 81
WBC／稱林詩翔變速球數一數二 大聯盟記者驚嘆：彷彿看見名人堂救援王
世界棒球經典賽將在3月開打，近期相當頻繁在個人社群平台分析台灣戰力的大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi），20日特別點名台灣終結者林詩翔，盛讚他的招牌變速球讓他聯想到名人堂後援投手霍夫曼（Trevor Hoffman）。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 15
WBC》官網確認10隊擁大聯盟球星 美國隊23人經典賽豪華名單曝光
WBC世界棒球經典賽官網，昨公布各隊擁有大聯盟球員的初步名單，根據統計，擁有最多大聯盟球員助陣的為美國隊，已確定23人加入，其次是墨西哥隊的5人，日本隊以4人排名第3，總計有10支隊伍，擁有大聯盟球星加入國家隊。太報 ・ 1 天前 ・ 13
CPB》張喜凱轉戰中國棒球城市聯賽完投勝！ 創下賽史第一人紀錄
中國城市棒球聯賽（CPB）昨日進行立春聯賽例行賽，前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱轉戰中國後繳出代表作，代表廈門海豚隊先發對上福州海俠，以112球完投之姿率廈門海豚以7比3擊敗福州海俠奪勝，也寫下聯賽史上首位完成完投的投手紀錄，成為賽史第一人。TSNA ・ 1 天前 ・ 17
熱身賽日韓對一軍、台灣只能打二軍？網友不滿「被看不起當B咖」
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將於3月開打，名列C組的台灣隊官辦熱身賽對戰球隊出爐，將於3月2日、3日和歐力士猛牛、軟銀鷹的「二軍」交手，這份賽程公布後也引起不少球迷討論，有人直言「覺得有被看不起」，但也有人表示台灣隊從資格晉級，捷克和澳洲也是打二軍，認為「根本沒有在針對台灣」。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 69
中職》去年二軍沒人蹲到40場 王峻杰：賽不夠，如何訓？
台灣職棒一軍比賽場次與日、韓職棒相差20幾場，二軍場次更是相差40場以上，2025年沒有任何捕手在二軍蹲捕40場，對於培養年輕捕手來說，比賽不夠是很大問題，中信兄弟投捕教練王峻杰說，「大家都說『以賽代訓』，賽不夠，如何訓？練習再充足，沒有比賽不知道優、缺點，比賽是最容易出現miss（失誤），比賽對年輕選手蠻重要的。」希望聯盟與球團重視二軍狀況。TSNA ・ 16 小時前 ・ 6
中職／悍將二軍新教頭自曝「平時不太看棒球」 酒井忠晴受訪展幽默性格
富邦悍將上賽季找來後藤光尊擔任二軍總教練，本季他升格為一軍總教練，而二軍則是找來同樣是日職退役的名將酒井忠晴帶領，在20日的開訓日他也到場觀看選手訓練。首次來台執教受訪他就大展幽默個性，第一題問題就開玩笑說自己「不太看棒球的」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
徐若熙有能力在日職生存 郭俊麟點出最大挑戰
記者陳立勳／台北報導味全龍25歲投手徐若熙今年轉投日本職棒軟銀隊，並且穿上象徵王牌投手的18號球衣，統一7-ELEVEn...夠棒網 ・ 13 小時前 ・ 9
MLB》道奇戰力更堅強 大谷翔平是主因之一
洛杉磯道奇在成為21世紀大聯盟首支連霸球隊後，沒有陷入「冠軍魔咒」持續補強球隊，以更堅強的戰力在2026年挑戰3連霸，而背後的主因或許是陣中頭號球星大谷翔平。TSNA ・ 1 天前 ・ 7
MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場
白襪隊傳奇蝴蝶球投手伍德（Wilbur Wood）昨天驚傳辭世，享壽84歲，伍德是1970年代大聯盟最優秀的投手之一，以驚人的投球局數和耐投聞名，曾連5年先發超過40場。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
MLB》太空人作弊案首謀Beltran 可能進入名人堂
美國棒球名人堂將在明天揭露今年名人堂新成員，目前已有大約超過一半的223張選票提前亮票，其中Carlos Beltran獲得89.2%的高得票率，這位2017年休士頓太空人作弊案主導者，有可能入選名人堂。TSNA ・ 1 天前 ・ 13
中職》富邦悍將部署洋砲新戰力 攻守俱佳外野手邦力多加盟
富邦悍將備戰新球季，今天（19日）宣佈簽下來自多明尼加的外籍野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」。邦力多預計2月抵達台灣加入悍將春訓，悍將球團表示，期待邦力多加入球隊後，除了提升外野防區戰力外，也串連悍將打線火力，在新球季攻下更多分數、創造利多！Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 11
洋基不玩了！放話Bellinger：去別隊拿大約
[NOWnews今日新聞]紐約洋基與明星外野手貝林傑(CodyBellinger)的續約歹戲似乎即將畫下句點，但結局可能不是球迷所期待的。根據美媒最新報導，洋基球團已明確表態「不願捲入競價戰」，並認為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 11
中職》日式魔鬼訓練降臨富邦？後藤光尊笑了：偏見！
富邦悍將今年一、二軍合計多達7位日籍教練，今天全員到齊開訓，在總教練後藤光尊與教練團會議後，全員按照規劃的課表操課，備戰球季。後藤光尊坦言，除了希望打造能夠晉級台灣大賽的隊伍，春訓的最大目標其實是保持健康，希望選手都不要受傷就好。悍將多位日系教練在陣，被問及操練強度是否很「硬」？後藤開玩笑說：「可能自由時報 ・ 22 小時前 ・ 1
WBC／中華隊後勤揭密！自主研發「智慧發球機」 併用美職等級iPitch
為了備戰2026世界棒球經典賽，中華隊不只徵召最強選手，後勤科技也迎來重大升級！運動部政務次長鄭世忠證實，除了引進美國職棒等級的「iPitch」智慧發球機外，由運科中心自主研發的「智慧發球機」也已完工台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
MLB/李灝宇擠進農場三壘No.3 被看好爭新人王
大聯盟官網今（21日）釋出各個守位農場新秀排名，台灣好手李灝宇名列三壘手第三名，被看好今年就有機會登上大聯盟，而他也有望在3月份的經典賽為中華隊效力，令不少球迷都相當期待。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
WBC／VamosIto！MLB資深記者看好林安可「突破性成長」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導大聯盟資深記者JonMorosi持續關注台灣棒球動態，繼先前點名年輕投手孫易磊後，今（19）日再度在社群平台發文，這回將焦...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日職/羅德傳奇舉家搬遷 40歲轉戰捷克職棒繼續拚
日職千葉羅德40歲老將荻野貴司去年年底宣告離隊，打算延續球員生涯，今（19日）日媒報導，他接下來將舉家搬遷至捷克，在當地最高層級的棒球聯賽打球。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》全明星先發名單公布 ESPN解析投票爭議與看點
2026年NBA全明星賽今天（20日）公布美國隊及世界隊的先發陣容，本屆陣容雖依舊星光熠熠，只不過仍不少人對於名單有些聲音。針對票選結果及名單，《ESPN》記者也做出了相關解析。Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 2