包場《大濛》力挺國片 吳沛憶親曝「外公被關1年」白色恐怖經歷

金馬獎最佳劇情片《大濛》上映首周，民進黨立法委員吳沛憶昨（12/2）晚率先舉辦電影包場，邀請民眾一起走進戲院，用行動支持台灣電影，也邀請大家共同關注白色恐怖歷史與轉型正義，並持續支持文化政策，她也談到外公曾被關一年，在國家人權博物館的政治受難者名單中看見外公的名字，才真正感受到這段歷史的重量。

《大濛》以庶民視角重現 1950 年代台灣的真實處境，小人物在壓抑年代中努力求生的身影，沉重中帶著溫暖，讓人重新認識那段被霧氣籠罩的歷史。吳沛憶強調，支持國片，就是守護文化創作自由與集體記憶，盼更多人藉由作品走進那段不應被遺忘的時代。

吳沛憶也分享，她的外公原是溫州的小學老師，因戰爭輾轉被國民黨分發到金瓜石任教。從小她只知道外公曾被關一年、外婆懷著母親時四處奔走求助，卻不了解背後原因。直到從文化部「國家文化記憶庫」讀到相關紀錄，才得知外公在當年受牽連，被視為參與叛亂組織，而同校校長更遭判死刑。之後她又在國家人權博物館的政治受難者名單中看見外公的名字，才真正感受到這段歷史的重量。吳沛憶也感謝導演陳玉勳與團隊，讓社會有機會認識這些故事。《大濛》以悲喜交織呈現歷史，現場情緒也隨劇情時而輕笑、時而鼻酸。

吳沛憶也談到文化政策，提到去年立法院審查文化預算時，曾有立委質疑補助文化工作者的必要性。她表示，科技、商業、新創等領域都有政策支持，文化當然也需要被重視，影視、藝術等文化創作需要穩定環境，政府支持的目的在於讓整體文化產業生態更健全。台灣許多優秀創作者的作品持續走向國際，也展現了台灣文化的深度與創造力。她期盼政府持續打造自由友善的創作環境，讓文化能量逐步累積，讓台灣被更多人看見。

吳沛憶強調，她會持續以行動支持國片、在立法院推動文化政策及轉型正義，讓台灣在記住歷史的同時，朝向更自由、更堅韌的未來邁進。

