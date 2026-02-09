包太少會被笑？她揭「紅包行情通膨」 網嘆：200元曾是巨款

有網友發文感嘆紅包的通貨膨脹，疑惑要包多少才正常？（示意圖／翻攝自PhotoAC）





隨著農曆春節將近，象徵吉祥與祝福的紅包文化卻讓不少長輩與社會新鮮人感到壓力倍增。近日有網友發文感嘆紅包的「通貨膨脹」令人咋舌，疑惑要包多少才正常？

紅包該包多少才正常？

原PO在Threads上分享，在網路上看到不少人討論，紅包包600元竟然會被嘲笑，1000元僅是基本款，若要展現誠意至少得從1200元起跳，她回憶，小時候領到200元就開心不已，不禁疑惑，「所以是要包多少才叫正常？」。

貼文一出，有不少網友感到共鳴，「真的現在200感覺都會被說塞牙縫」、「曾經包紅包給親戚、結果當面抽出紅包看還嫌少！後面我再也不包了」、「現在低於兩千，還會被人嫌」、「這是真的…現在什麼都漲，連紅包也是！過年又是荷包大失血」、「我小時候200塊是巨款，但是現在買兩個便當沒了...可能還要倒貼錢」、「以前的200花一整天，現在都200一餐就沒了」。

此外，也有網友幽默表示，「我不管，我小時候就只拿200我長大也只會包200」、「一律200，再嫌只有紅包袋」、「妳拿200。我紅包才拿20元」、「不管！就是200」、「1元，最正常，象徵一元復始萬象更新」、「我包都200，嫌少的話就別拿，200至少我能撐兩天」、「小時後都拿2000以上但是現在我都包100」、「避開過年，不包」、「再吵就是圖書禮券500元」。

