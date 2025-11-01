包小柏AI復活愛女迎大突破為妻慶生
資深音樂人包小柏的女兒2021年因罹患罕見疾病「再生不良性貧血」過世，得年22歲。包小柏1日出席記者會，分享打造AI女兒的歷程，透露下月逢老婆生日，他已準備好會有全新的驚喜。
包小柏曾因喪女之痛，與老婆長達半年幾乎未交談，直到著手打造AI數位女兒，夫妻倆才重新產生交集。包小柏表示，AI技術已有新進展，將從女兒「生命開始的那一刻」完整記錄資料，直到她成為AI數位人，屆時AI女兒也將透過視訊向愛妻獻上生日祝福。
包小柏坦言，AI女兒無法真正撫平夫妻倆的喪女之痛：「其實真正失去、傷痛的過程沒辦法撫平，那是永遠的痕跡。」AI只是寄託思念、紀念往生者的方式。
談到近日接連傳出藝人過世消息，包小柏感慨地說：「很多藝人離開得很突然，現在的社會裡，任何人的離去都是很遺憾的事。」他強調同理心很重要，也祝福他們成為天使。
