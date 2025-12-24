包山包海拿錢辦事向官員施壓 藍委鄭天財索賄711萬遭起訴求重刑
國民黨立委鄭天財遭控涉嫌長期以立委辦公室名義找來內政部、台電、金管會、自來水公司與財政部等單位開會，協調綠建材審核、危老貸款利率、股東投資課稅問題、申請水電及報關APP實名認證等問題，卻暗中向請託的建商及報關行等業者索賄9次，賄款高達711萬元，台北地檢署今依違反貪汙治罪條例將他起訴，並求處10年以上重刑。
起訴指出，鄭天財除授與各廠商「立法委員鄭天財特助」頭銜助長歪風外，且對於各廠商提出大小要求照單全收，第一時間即提供職務上協助，幾近擔任特定人之有給職顧問而公器私用。
檢方痛批，鄭天財自當選第8屆立法委員起迄今已連任4屆立法委員，應明知民意代表乃國家政制中承載百姓期盼之樞紐，民眾以選票託付，冀其代言心聲、謀求公益，自應本於全體人民福祉，而非為一己私利或只為少數特權及利益團體服務，所為形同將立法委員權力作價出售，已造成公務員執行職務公正性與廉潔性之侵害，對民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應執行有期徒刑10年以上之刑，以匡正國法。
檢方前年查出，內政部營建署道路工程組前組長張之明，任內涉嫌透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍充當白手套，收受前瞻基礎建設廠商陳登來等人賄賂達7567萬多元，還請廠商幫他養情婦、買車，依貪污治罪條例不違背職務行、受賄等罪，起訴張之明、張騰龍及陳登來等4人。
外界不知，北檢當時從張之明涉貪案的扣押證物已發現，張騰龍另從2020年至前年間，居中幫多家綠能等產業廠商牽線，並協助掛名為鄭天財特助，只要業者遇到困難，不但可自行向公家單位發函解決，或找鄭天財幫忙向相關公務機關開協調會。
由於業者付錢給鄭天財形同對價，加上包括江姓等8名業者已認罪並供出實情，詳細交代行、收賄過程，除了獲檢方給予緩起訴2年，並分別支付200萬至80萬元至國庫，且須接受法治教育，鄭天財未來至法院審理時若仍不認罪，勢必難逃重判。
