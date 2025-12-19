包庇炒股犯 副所長涉貪千萬羈押

鍾文智涉炒作存託憑證（TDR）遭判刑後，棄保潛逃。檢調發現，鍾文智遭法院要求每天到北市福德派出所報到但，李俊良、古志銘、梁思強3任副所長卻配合造假簽到紀錄，檢方訊後聲押李俊良（右）獲准。（陳志賢攝）

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智，涉炒作存託憑證（TDR），累計遭判刑30年5月定讞後棄保潛逃，但檢調發現鍾文智遭法院要求每日赴住處轄區的信義警分局福德派出所報到，福德所李俊良、古志銘、梁思強前後3任副所長，2年多來明知鍾人不在台北、未按時辦理報到，卻配合造假簽到紀錄甚至代簽，涉嫌圖利、偽造文書等罪，李俊良更疑有上千萬現金來源不明，檢察官19日訊後聲押禁見李俊良、鍾文智特助兼帳房葉仲清2人獲准。

廣告 廣告

同案遭約談到案的福德所副所長古志銘、梁思強，檢方複訊後各30萬元交保、限制出境出海；李俊良妻子黃鈺婷50萬元交保、限制出境出海並實施科技監控；其餘福德派出所前後任管區、員警等十餘名證人，訊後均獲請回。

台北市警局決定先將李俊良、古志銘、梁思強3人「拔官」，調往信義分局警備隊服務。市警局表示，若李被羈押，將依法先行停職。

鍾文智涉炒作TDR案，遭高院限制出境、出海及限制住居，要求鍾須每日定時赴距住處約100公尺的福德所報到，但檢調發現，鍾自民國110至112年間，多次未定期赴福德所報到，甚至人不在台北，卻有簽到紀錄，鍾2年多來的簽到作業，一開始是由李俊良負責，鍾得知李是屏東同鄉與他往來，之後李調到三張犁派出所，介紹古、梁與鍾認識，懷疑3人包庇鍾造假簽到紀錄，甚至多次代簽，涉嫌圖利、偽造文書等罪。

北檢18日指揮警調搜索李、古、梁等人住居所及福德所、三張犁所共15處，並約談李俊良夫妻等5人到案，另傳喚十多名員警查證。

檢調發現，李俊良近3年有近千萬元可疑金流，顯與其副所長薪酬不符，李雖否認與鍾有關，但無法交代來源。

另葉仲清疑受鍾文智指示，透過李等員警私下偷查民眾個資，認為李俊良涉嫌《刑法》盜用印文、行使公務員登載不實公文書、《貪汙治罪條例》對主管事務圖利、財產來源不明及違反《個資法》等罪；葉男則涉嫌《個資法》非公務機關非法利用、蒐集個人資料罪，2人涉嫌重大，且有勾串之虞，複訊後向台北地院聲押禁見2人獲准。