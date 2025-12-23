包括印太、東亞地區 美國務院召回近30位駐外外交官

美國國務院召回近30位駐外資深外交官。路透社資料照片



為了徹底執行美國總統川普的「美國優先」外交指令，美國國務院近日正召回近30位駐外資深外交官。有媒體報導指出，被召回的外交人員包括東亞和印太地區，目前尚不清楚確切名單。

美國新聞媒體「Politico」上週五（12/19）率先報導指出，川普政府正大舉召回前拜登政府時期任命的駐外外交官。

代表美國職業外交人員的「美國外交人員協會」（The American Foreign Service Association）主席丁克曼（John Dinkelman）向「Politico」表示，該協會收到消息指出，被召回的資深外交官包括派駐東亞和太平洋地區人員。這些外交官員收到電話告知，須在明年1月15日或16日前打包走人，但未被告知確切原因。

一名不具名國務院資深官員週一（12/22）向路透社表示，召回前朝任命外交官是「任何政府的標準程序」。該官員說：「外交大使就是總統的個人代表，而總統有權利確保這名代表會在駐外國家推進美國優先議題。」

美國國務院並未提供被召回的駐外人員名單，但知情者透漏，有近30名資深外交官被要求返回華府。據悉，這些外交官將被安排至其他國務院職務。

「美國外交人員協會」發言人嘉莫（Nikki Gamer）對此表示，在沒有提供任何理由的狀況下大舉召回外交官，實屬「高度不尋常」。她透過聲明表示：「突然且缺乏解釋的召回行動…損害士氣、工作效能以及美國在海外的公信力。」

