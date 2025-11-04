包括台灣！中國駐美大使提「4條紅線」要美國勿越界 我外交部回應了
中華人民共和國駐美大使謝鋒3日指稱，台灣、民主人權、道路制度、發展權利，是「中方的四條紅線」，希望美方不挑事、不越界。對此，我國外交部今（4）日晚間回應，國際社會很清楚是哪一方一次次破壞區域穩定及國際秩序，威權國家不能一方面對外聲稱要穩定，實際上卻是麻煩製造者，不斷片面劃設紅線並採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。
據轉述，謝鋒3日在美中貿易全國委員會（USCBC）2025年度中國營運大會交流晚宴上發表致詞時表示，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，希望美方不挑事、不越界。對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。關稅戰、貿易戰、產能戰、科技戰，都是走不通的死胡同。」、「我們希望美方避免觸碰這些紅線、引發麻煩。」
對此，我國外交部今日晚間回應，中國駐美大使館繼日前在社群媒體刊登台灣衛星影像後，謝鋒又公開強調中方片面劃設所謂的紅線，更稱美方倘觸碰相關紅線將「引發麻煩」。中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善。不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。
外交部強調，我國與美國等理念相近國家一直致力於共同維護台海和平穩定的現狀，國際社會也很清楚是哪一方近年不斷在區域尋求擴張、意圖改變及挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，一次次破壞區域穩定及國際秩序。
「威權國家不能一方面對外聲稱要穩定，實際上卻是麻煩製造者，不斷片面劃設紅線並採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。」外交部指出，台灣作為國際社會負責任成員，將持續與美國等具共同利益的區域夥伴攜手合作，致力確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。
