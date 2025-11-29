包括台灣！ 空巴史上最大規模「緊急召回6千架A320客機」

空巴史上最大規模召回6000架A320客機，衝擊全球航運。（示意圖：Airbus臉書）

飛機製造商空中巴士（Airbus）28日緊急宣布，將召回全球各地、總數量超過6000架的A320系列飛機，進行緊急維修，召回範圍包括台灣，全球空中交通恐陷嚴重混亂。

空中巴士表示，這次召回主要是「太陽閃焰」恐會破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據，因此要將飛控系統軟體恢復到較早版本，而這次大規模召回，涵蓋全球超過一半的A320機隊。

據指出，這是空巴成立55年來，最大規模的召回事件，目前正值美國感恩節假期交通高峰，是美國一年中旅運最繁忙的時刻，空巴此時大規模召回A320系列飛機，預料將造成美國境內與全球各地航班大亂，影響程度備受關注。

《路透》報導，空巴向全球350多家航空公司發布這項技術通告時，正有約3000架A320系列客機處於飛行狀態，而幾周前，A320剛超越波音737，成為全球交付量最高的機型。