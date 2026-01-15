包括TPASS 民眾黨將提案「先審13項新興計畫」內容曝光

民眾黨團15日公布13項新興計畫內容，待與國民黨在今天下午最終確認後，會先提案抽出並送審通過。（民眾黨團提供）

今年度中央政府總預算持續卡關，立院國民黨團欲提案放行TPASS、治水等新興預算。民眾黨團今（15日）公布包括TPASS、各縣市公保生育給付差額補助、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助等13項新興計畫，預計今（15日）下午與國民黨團最終確認後，原則上先提案抽出並送審通過。

民眾黨立院黨團15日上午舉辦「預算審議天經地義，台灣民意高度支持」民調記者會。身兼黨團總召的民眾黨主席黃國昌表示，總預算至今之所以還無法付委審查，是因為行政院送到立院的總預算，未依法編列提高軍人待遇、警消退休金等，這要立院如何依法加以審查？

民眾黨也公布委托精確市場研究有限公司製作的最新民調，訪問期間為11日至12日，訪問對象為全國22縣市年滿20歲民眾，採取市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數發部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查，取得共1100份（市話780份、手機320份）有效樣本，抽樣誤差以95％信心水準下，在正負 2.95％之間，並依內政部最新人口資料，針對性別、戶籍地、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

而該份民調顯示，針對「立法院在去年已經通過『軍人加薪』及『提高警察與消防員退休待遇』兩個法案，但是行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算。請問您支不支持行政院應該在年度總預算中，依法編足兩個法案所需要的預算，以保障軍人及警消的合法權益？」有34.8％非常支持、32.8％還算支持、8.9％不太支持、9.1％非常不支持，不知道及無意見為14.4％。

此外，關於「由於行政院未依法編列預算，在野黨以此為理由拒絕審查『115年度中央政府總預算』，要求行政院應依法先補足軍人及警消所需之預算，才願意開始審查總預算。請問您贊不贊成在野黨的要求？」非常贊成25.0％、還算贊成26.0％、不太贊成15.3％、非常不贊成21.9％，不知道及無意見11.8％。

副總召張啓楷指出，確實發現民進黨一直攻擊稱「立院沒有審某些新興計畫」，但依照《預算法》規定，去年或舊的預算本來就可以做，且比例非常高；第二，若行政院認為這些新興計畫這麼重要，就趕快依法把該補足的內容補完，政院製造問題卻不解決問題，如今還攻擊在野黨，這種不負責任的政府對不起人民。

張啓楷也說，民眾黨針對民生經濟、國安和人民相關的13項共2000多億新興計畫進行逐項檢討，未來可能不止這些，但原則會先送審通過，包括「TPASS行政院通勤月票執行計畫」、「公保生育給付差額補助2.35億元（各縣市）」、「勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助」、「國家藥物韌性整備計畫一強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援」、「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」、「運動部-台灣品牌賽事精選計畫」、「數發部強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫」、「AS-365N海豚型機隊升級中程計畫」、「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」、「重點橋梁行車安全提昇計畫」、「智慧政府數位化精進發發展計畫一打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫」、「關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫」、「連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案」。

被問到有與國民黨團先討論好這13項新興計畫內容嗎？以及何時會提案到院會？黃國昌回應，這些是由民眾黨團提出來，昨（14日）也有跟國民黨團幹部進行會商，並取得基本上的共識，今天下午還會再做最後確認，但由於尚未與國民黨最後確認，所以無法回答何時會提到院會。

