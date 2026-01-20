包機俯瞰阿蘇火山 直升機型小 每人5000元有找

一架觀光直升機20日上午在日本九州阿蘇火山附近失聯，機上除了一名日籍駕駛，另搭載兩名台灣籍乘客（1男1女）。據媒體報導，當地警消接獲手機衝擊通報，隨即動員人力前往搜尋。

九州是台灣人喜愛的觀光景點之一，位在熊本縣的阿蘇火山，近年興起包機俯瞰旅遊。當地業者多以Robinson R22飛行，由於飛機很小，限載2名乘客，一旦天氣狀況不允許，當天所有飛行計畫都會被取消。

根據旅遊網站報價，這類行程基本上以分鐘計價，價格從新台幣4800元至新台幣1萬2800元不等；最貴的方案另加上櫻島火山，整整140分鐘飛行，每人要價新台幣約3萬9000元。

不願具名的專家指出，該款直升機因為小，最怕遇到亂流。從日方拍攝的直播畫面來看，阿蘇火山今有雲霧，有可能天氣驟變，導致能見度受影響，尤其火山口附近的氣流本來就很不穩定。相關事故有待日方調查釐清。

