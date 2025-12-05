包機+2！台中飛航泰國北方玫瑰、越南蜜月山城
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近年國際旅客增加，台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線共計27條，其中包含17條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區，台中市府觀旅局指出，明年新增泰越捷航空「台中－清邁」包機航線及越捷航空「台中－大叻」包機航線。
泰北近年是國人旅遊勝地，泰國第二大城清邁被喻為「北方玫瑰」，除了遊逛清邁古城區百年寺院禮佛，郊區茵他儂國家公園林木參天，往北可旅遊清萊金三角區域，往南可至馬車之城南邦觀光，中部旅行社看好泰北市場，明年規劃清邁包機。
越南中部行程這兩年在台灣熱賣，受到好評，中南部高原城市大叻是當地度蜜月勝地，山城洋溢歐式風情，被喻為小瑞士，值得一遊，旅行社搭配濱海渡假城市芽莊出團，旅行社看好山海城市魅力，明年越捷航空新增「台中－大叻」包機。
更多自由時報報導
大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判
台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課
再冷1天！週日白天高溫飆27度 下週一再轉溼涼
行政怠惰！國中積欠23教師代理導師費長達一年 中市教育局：將嚴懲
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 81
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
出國前必看！地勤揭「訂機票5地雷」：小小疏忽行程恐完蛋
近年來台灣人出國旅次不斷增加，許多人都會在訂機票時貨比三家，甚至也有不少眉角要注意。有地勤在粉專指出，訂機票看似簡單，但太多旅客因為小小疏忽導致不能登機、行程被迫更改，甚至損失整張機票，更揭露「訂機票5地雷」，絕對要避免！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
0403震後重生！太魯閣族人修復立霧山步道 今開放迎客
去年0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷後，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及對外聯繫交通遭受嚴重打擊。在太管處與在地部落族人一年多的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要聯外道路得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，同禮部落也在今年暑假重新對外開放。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝
[NOWnews今日新聞]中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
2025全台熱門步道熱搜TOP 10！第一名在「桃園」、宜蘭抹茶山排第二
根據Yahoo!奇摩旅遊Yahoo Search資料統計，2025年1至10月搜尋全台步道最新數據顯示，位於桃園的「拉拉山神木步道」奪下全台之冠，成為最受歡迎的步道景點。此外，抹茶山步道、嘉明湖國家步道、十分瀑布步道等知名步道，也因大自然的魅力與靜謐氛圍，吸引大量遊客造訪。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！
彰化扇行車庫，不妨來看一下整修後的新風貌(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】彰化扇形車庫是台灣非常著旅遊經 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
彰化扇庫嘉年華週末登場 拍火車、吃美食、抽住宿券最划算！
國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手彰化縣旅遊產業協會，於本周末12月6號至7號在「戶羽機關車園區」舉辦「2025扇形車庫鐵道嘉年華暨第二屆彰化旅遊美食大賞」，搭配市集、美食與鐵道文化活動，邀請民眾在普發現金後，安排最划算的鐵道輕旅行。參山處表示，本次重新開放的扇形車庫以「低干預、美學導入、永續旅遊」為核心，園區導入耐候鋼作為主要視覺素材，橘紅色鏽蝕質感與百年機務庫的歷史層次完美呼應。新設計以步行動線與低碳環境整合，讓遊客能更沉浸地欣賞扇庫結構、蒸汽火車軌跡與車庫機能。活動期間，特別力邀社頭福井食堂的鎮店之寶「糖鐵135號巡道列車」也將限時現身，藍色車廂與耐候鋼地景形成極具張力的視覺對比，成為攝影愛好者本週末必衝的打卡亮點。彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲指出，「第二屆彰化旅遊美食大賞」匯聚超過30家在地人氣品牌，包括團購名店「麥仕佳」、文青系甜點「DeerHer甜點廚坊」、排隊人氣「蓁古早味蛋糕」、伴手禮人氣店「鹿水谷堂台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
慢遊嘉義更上癮1／用單車、電動公車玩出這座城市最舒服的旅行步調
在嘉義，旅行從來不必匆忙。踩著單車、搭上公車，城市的風景與人情就會慢慢靠近。「山侘」的現代茶、「弄，來小餐桌」的家常台式定食、三合院民宿「家暖暖」的溫馨住宿，嘉義以低碳、懷舊與剛好的速度，串起城市風景與人情，讓旅人重新定義深度遊的節奏與體驗。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收
芒草,芒花,步道,新北市,新北景點,瑞芳景點,新北芒草,瑞芳芒草,半屏山芒草,半屏山步道 銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 23 小時前 ・ 發起對話
台中泰安鐵道文化園區 新風貌
台中市府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月大改造，工程已於今年10月完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點，提供遊客更優質旅遊體驗。觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站週邊則透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，形成延伸而開闊的景觀步道。此外，市府於園區種植大面積陽光草皮，提供休憩、野餐 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍
【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！
TSMOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)【旅遊經洪書瑱報導】天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其旅遊經 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
冬季走訪東北角！海岸景觀、暖心溫泉、特色咖啡成冬季旅遊亮點
記者/葉佳欣報導 隨著冬季來臨，東北角海岸線迎來一年中最具氛圍的季節景色。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）表示，冬季的東北角展現柔和的海岸色調，壯闊的岬角風光，以及享民頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 11 小時前 ・ 發起對話