包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」

社會中心／林昱孜報導

堅毅夫妻家逢巨變不靠外界捐款，靠著包手工水餃養起當年的3兒子。（圖／翻攝自李家水餃臉書）

在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。

李家二兒子16日上班途中自撞，送醫後傷重不治。（圖／翻攝李爸水餃臉書）

在臉書擁有2000多人追蹤的《李爸水餃》粉專，於16日發文並貼出一張照片求集氣，「叔叔阿姨好，我二哥上班途中車禍，很嚴重骨折，骨頭斷裂，昏迷指數三，插管必須送到高雄長庚，懇請叔叔阿姨幫我們哥哥集氣」，媽媽甚至因為突如其來的噩耗，哭到差點昏倒。

網友湧入幫忙集氣，但最後仍然宣告不治，由弟弟在粉專上表示，二哥已經往生，同時宣布「現在無法出貨」消息。不少網友湧入留言，「真的好難過R.I.P」、「阿姨跟弟弟們請節哀保重，要好好注意自己的身體」、「節哀！我幫忙些喪葬費」、「請節哀，且一定要好好保重。好好休息，客人永遠在這等你們！」。

「李爸水餃」養大3兒子，李父親過世後由罹癌妻子接手，孩子也都會幫忙包水餃。（圖／翻攝自李家水餃臉書）

「李爸水餃」背後有個令人心疼的故事，如今家庭又遭逢巨變，更讓不少長期默默支持他們的人發文表示，「看到這篇貼文心快碎了」。李家五口原本由爸爸擔任廚師扛起家計，但卻2009年一次車禍中，造成腦部、胸部損傷，罹患睡眠呼吸中止症無法工作，盧妻罹癌，頓時難撐家計，但他們不願意接受捐助，決定靠著手工水餃，繼續養大3名幼子。

盧妻接手經營「李爸水餃」，但近日從粉專暫停出貨公告，看得出來身體每況愈下，如今又碰上二兒子離世，雪上加霜。（圖／翻攝自李家水餃臉書）

多年前李爸過世，「李爸水餃」由盧妻接手，從近日粉專貼文，不難發現盧妻身體每況愈下，不時得進出醫院，影響出貨；如今長大了的孩子，平時也會幫忙包水餃，李家對抗命運努力生活著，但如今二兒子又在上班途中出意外離世，李家五口剩三口，外界加油打氣聲音湧入，希望他們能夠再次度過難關。

