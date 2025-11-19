包水餃養3子！ 單親癌母遇喪子 粉專湧留言打氣

屏東恆春16號發生死亡車禍，一名騎士自摔重傷不治。（圖／TVBS）

屏東恆春16號發生死亡車禍，一名騎士自摔重傷不治，現在身分被起底，是屏東知名網路水餃店的二兒子，店家的過去惹哭一票網友，罹癌的媽媽才經歷喪夫，現在又喪子，也讓粉專湧入不少網友留言打氣。

屏東恆春16號發生死亡車禍，一名騎士自摔重傷不治。（圖／TVBS）

恆春分局第四組巡官許博彥表示，男性機車騎士由台26線向南行駛，於事發地點衝入人行道自摔。事故發生在屏東恆春16日，撞擊力道之大，機車車頭整個被撞爛，騎士嚴重骨折陷入昏迷，插管送醫搶救。四個小時後，屏東網路知名水餃店在粉專發文集氣，表示二哥上班途中發生車禍，情況嚴重，骨頭斷裂昏迷指數3，需要送到高雄長庚，懇請大家幫他們的哥哥集氣，母親哭到差點昏倒。這則貼文也讓騎士的身分曝光。

水餃店粉專發布噩耗後，湧入許多網友留言加油打氣，表達對這個不幸家庭的支持。（圖／當事母店家）

根據了解，李家原本是一家五口，一開始由李爸爸擔任廚師扛家計，照顧罹癌妻子和三個兒子。然而在2009年，李爸爸遭遇車禍導致胸部、腦部損傷無法工作，並於3年前過世。之後，他的癌症妻子接手經營水餃店，賣水餃養大三個兒子。

現在兒子們已經可以幫忙分攤家計，沒想到二兒子卻在上班途中發生車禍身亡。水餃店粉專發布噩耗後，湧入許多網友留言加油打氣，表達對這個不幸家庭的支持。

目前家屬希望能釐清車禍真相，讓兒子圓滿走完人生最後一程。（圖／當事母店家）

這位母親才經歷喪夫之痛，如今又要面對二兒子在滿20歲生日隔天車禍身亡的打擊，白髮人送黑髮人的痛苦再次降臨。目前家屬希望能釐清車禍真相，讓兒子圓滿走完人生最後一程。

