人人都有發財夢，但想一夕致富並不容易，所以許多民眾有購買樂透彩券的習慣，若自己能成為幸運兒，就有機會一輩子不愁吃穿。不過，雖說小賭怡情，但如果真的將生計寄託於博弈，下場恐怕不會太好；日本知名YouTuber「Hajime社長」近期就推出一部影片，砸重金實測「包牌」買光彩券行的彩券、以及找網友集資買彩券，並親自公布兌獎結果。而從中獎金額來看，無論是「Hajime社長」或集資網友，顯然都虧慘了。

「Hajime社長」在影片中提到，其實之前就曾嘗試過，出大筆金錢購買大量彩券；當時他斥資100萬日幣（約台幣20萬元），結果中獎額合計僅20萬8300元（約台幣4.2萬），幾乎僅回本5分之1。但他不死心，這次又打算從靜岡縣三島市的某彩券行，再砸100萬日幣買彩券，因為該行曾開出日幣7億（約台幣1.4億）頭獎；但這次，彩券行的所有彩券，合計大概僅約50萬日幣（約台幣10萬）的售價，不過Hajime社長仍全部買下。

結果，這批彩券的兌獎結果，依舊讓他大失所望，加起來只中日幣14萬800元（約台幣2.8萬），不到售價3分之1。

日本知名YouTuber「Hajime社長」，砸重金實測「包牌」買大量彩券，並拍影片揭兌獎結果。（圖／翻攝自「Hajime社長」YouTube）

另一方面，由於「Hajime社長」還有50萬日幣尚未花完，因此，他也運用這筆資金當開頭，號召網友及粉絲「集資眾籌」，進行更大規模包牌，觀察能否提升中大獎機率。最終，他與網友們共合資日幣5687萬3000元（約台幣1138萬）買彩券，本人更信心滿滿地宣稱，感覺能兌中日幣10億（約台幣2億）頭獎；但現實很骨感，最終開獎結果顯示，這18萬9910張合資彩券，僅兌中日幣1866萬5000元（約台幣373.3萬），同樣也僅售價的3分之1。

很顯然，無論哪種買法，「包牌」投入及回收的金額都落差很大，也讓「Hajime社長」相當崩潰、頻頻拍桌，並露出誇張表情；同時，使不少觀眾不禁感嘆，買樂透真的只能當娛樂，不宜有過度期待。

原文出處：快新聞／「包牌」買彩券能中大獎嗎？知名YouTuber怒砸千萬實測 結果曝光

