包瑞翰出席歐洲價值高峰會 談台灣對歐洲重要性 (圖)

東園國小少棒隊今年夏天勇闖威廉波特，睽違29年為台灣奪下世界少棒冠軍。總教練駱振宇在關鍵第六局、7：0領先時仍喊暫停，對孩子說出那句被轉播收音記錄下的經典話：「都是你們在帥，我都沒帥到，我只是上來帥一下。」他笑稱早知有別麥克風，但「就算沒別，我們也一樣，因為球隊從不靠打罵教育。」

中時新聞網 ・ 8 小時前