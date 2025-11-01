「包皮要不要割？」泌尿科醫師教你判斷 冒4大症狀真的拖不得

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「醫師，我包皮好像有點緊，要割嗎？」泌尿科體系戴定恩醫療長指出，不是人人都要割，但有些狀況真的不能拖！割包皮不是流行也不是壯陽法寶，但有些人「不割反而更痛苦」。來看看你是不是屬於應該割包皮的高風險族群！

1、包皮過緊

成年後包皮還無法自然退下，導致清潔困難、疼痛、甚至排尿卡關，這種情況絕對建議手術處理。

2、垢積發炎

清不乾淨的包皮容易堆積垢，加上翻不開，變成細菌天堂！常見紅腫、發癢、異味、包皮龜頭炎，生活品質大打折。

3、反覆感染

老是包皮炎、尿道炎、龜頭炎跑不停，吃藥好一陣又來？這代表保養失敗，根本問題還在——過緊的包皮，割掉才是真解法！

4、性行為疼痛

包皮緊到不能正常進行性行為，或是過程中拉扯疼痛，讓你「有心無力」甚至陰影上身，影響伴侶關係與自信心，真的別再忍了！

新式手術省時又美觀 尋求專業醫師評估為上策

戴定恩提醒，包皮不是罪，若造成生活不便、清潔困難、反覆感染或性功能障礙，就是該「主動處理」的時候！包皮手術時間短、恢復快，現在也有磁控、釘合式等新型器械，讓手術更平整、美觀又省時。有相關困擾，記得找泌尿科醫師專業評估，別再拖、別再害羞，健康與自在最重要！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

