包租代管拚上市2／房市新藍海來了 政策助力包租代管業商機爆發

政府近年推動社會住宅與租金補貼，包租代管產業也在政策與市場需求中快速崛起。

政府積極推動社會住宅政策，透過租屋補貼、提高公益出租人免稅額等措施，引導租賃市場朝向制度化與透明化發展，同時也強化房東的納稅意識。隨著不少房東因時間與管理成本考量，選擇將房產交由專業團隊處理，包租代管的市場需求逐步浮現；尤其自2018年包租代管專法上路後，相關產業迅速成長，成為租屋市場中的重要一環。

在政策推動下，近年來有愈來愈多房東願意加入包租代管行列，2017年推出第一期社會住宅包租代管計畫，2018年實施《租賃住宅市場發展及管理條例》，讓包租代管行業有明確規範、房東與房客都受到專法保障，帶動整體產業發展。

兆基屋管董事長李建成分析，對房東而言，「包租」服務相當於業者作為合法二房東，原房東不必承擔空租風險，免去帶看、找租客等繁瑣流程，只要安心收租即可；「代管」服務則是由房東每月支付月租金10~20％作為代管費，後續租屋管理即可交由業者接手，房東不必向房客催繳、花費心力溝通與修繕，省心又省力；若是社會住宅，契約期間不額外向房東收取代管費。

以包租代管龍頭兆基屋管為例，起初僅在臺北市設點，配合初期的社會住宅方案到四都設點，隨著政府推行社會住宅、包租代管產業逐漸成熟，多年來兆基屋管穩步成長，至今全台18縣市共37個服務據點，成為全台最大包租代管公司，房東來源不侷限在個人房東，還有法人機構，也承接許多企業員工宿舍等案源，並在2024獲得宏碁集團投資。

兆基屋管為產業龍頭，首創「業管分離」制度，多角化經營，致力於提供房東與房客全方位生活服務，預計明年IPO，管理戶數約2.8萬戶。

緊接在後的為Speedo速，全台7縣市，共30個據點；品牌精神鎖定「速度」核心，強調快速媒合、高效服務，但專業品質不減速。為業內罕見策略聯盟，打造產業良性競爭共好市場，管理戶數約2.5萬戶。

星鴻屋管排名第三，全台14縣市，共22個據點；服務類型除住宅外，包含旅館商辦、停車場等，多角化經營，提供長照服務，業界少見，管理戶數逾1.5萬戶。

