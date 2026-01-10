包租代管擴大推動 劉世芳：蓋社宅速度慢、土地不夠 會愈蓋愈少

內政部將擴大推動包租代管政策，外界質疑內政部社宅興建政策轉彎。內政部長劉世芳今天表示，興建社宅速度緩慢、土地不夠，因此會愈蓋愈少，將擴大衝刺包租代管，活化空餘屋；在符合減碳、財務槓桿平衡等考量下，維持服務百萬戶租屋家庭計畫目標不變。

內政部長劉世芳10日表示，興建社宅速度緩慢、土地不夠，因此會愈蓋愈少，將擴大衝刺包租代管，活化空餘屋。（中央社資料照）

總統賴清德上任後提出八年「百萬租屋家庭支持計畫」，也就是在前總統蔡英文直接興建社宅12萬戶、包租代管8萬戶基礎上，累積達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，三項合計達到100萬戶目標。

內政部統計，截至2025年底，社宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶，合計已協助超過110萬戶租屋族。

據了解，未來社宅政策規畫朝多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶目標執行，並視情況隨時檢討。

針對外界質疑政府是否不繼續蓋社宅，劉世芳受訪表示，興建社宅速度緩慢、用地取得困難，因此會以包租代管與租金補貼做為替代方式；尤其都市蛋黃區土地稀少，若社宅蓋在偏遠地區效益不彰，因此內政部持續與地方政府溝通，希望在整體開發區或都市計畫區釋放5%土地作為社宅使用。

劉世芳說，興建社宅需要中央與地方合作，她近期陸續拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將安排拜訪台中市、台北市，期盼尋找蛋黃區的適合地點持續推動社宅。

此外，總統府氣候變遷委員會要求內政部在住商部門碳排量須減少35%，劉世芳說，若持續大量興建社宅，碳排勢必增加，因此期盼同步利用現有的91萬餘戶空餘屋，其中約有37.5萬戶位於六都、且屋齡50年以下，希望能再衝刺包租代管戶數。

至於這是否代表社宅會愈蓋愈少，劉世芳說，「是愈來愈少，那是因為土地不夠」，但在符合減碳、財務槓桿平衡、土地取得、滿足有需求地區的考量下，仍會維持服務百萬戶租屋家庭的覆蓋率。

內政部政務次長董建宏補充，青年在就學與就業階段具高度流動性，也多選擇住在都市主要發展區，因此為了精準定位並回應民眾需求，會透過盤點既有公有地、並與地方政府合作，持續興建社宅，並透過BOT（民間興建營運後轉移模式）等方式多元取得，再加強包租代管、自主都更、老宅延壽，或以賦稅等方式釋出空餘屋，打造「移動式社宅」，避免公有地或素地持續興建，造成公共投資浪費。