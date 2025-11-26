包租代管正夯！陳姸霏為繼承房產學當房東 性情大變怒嗆

【緯來新聞網】黃河、陳姸霏主演公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，集結林予晞、王真琳、謝章穎，打造台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集。「雙金組合」黃河、陳姸霏首度合作，進行3個月台語魔鬼訓練，預告中可見陳姸霏形象大翻轉，罵起人來行雲流水，台語連珠炮「氣口」絕讚。

陳姸霏（左）和黃河首次合作擦出不少火花。（圖／公視台語台提供）

金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手推出療癒系職人輕喜劇《人生只租不賣》，將俗稱包租代管或二房東的「租賃管理師」搬上小螢幕，藉由「星河事務所」與房客、房東之間的各式故事，帶出「家」的意義與溫度。



陳姸霏劇中飾演躺平族「幸琪」，為繼承母親房子，不得不加入事務所工作，預告一開頭就抓狂飆罵，氣勢沒在輸：「我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！（台文：我祝你彼間破厝馬桶去予屎窒著，壁角去予鳥鼠仔咬著！）」

林予晞演一位冷面笑匠。（圖／公視台語台提供）

其實從小和家裡長輩溝通，陳姸霏幾乎都是全台語，加上很喜歡看鄉土劇《戲說台灣》、《鳥來伯與十三姨》，自己又愛模仿，不知不覺就學起「氣口」。她首次挑戰有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段，坦言：「維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順，照節奏反覆練習！」



她和黃河在首次合作默契十足，從歡喜冤家到淡淡情愫。黃河身為事務所所長，旗下成員各有特色，林予晞是神祕的資深專員，也是冷面笑匠擔當，她除了苦練台語發音，手機更安裝台文APP，回覆粉絲發言都盡量用台語文字表達，時時刻刻融入台語環境，也特別為戲上頌缽課程，買了兩個缽在家練習。



謝章穎劇中常負責收爛攤子，被導演要求「討喜不油膩」。他笑說有為角色皮膚美白，但看起來成效好像有限；王真琳挑戰比自己更I人的水電工「謝珊珊」，事先前往正在裝潢房子的友人家和工人聊天，偷師模仿修水電的姿勢。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每周日晚間8點公視台語台首播，每周播出兩集。

林予晞（左起）、黃河、 陳姸霏、王真琳、謝章穎組成「租管五人幫」。（圖／公視台語台提供）

