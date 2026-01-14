包租公倒樓梯間亡！遺體遭友搬上床「吹暖氣3小時」才報案 原因曝光

新北市永和區永平路昨天（13日）凌晨發生一起離奇死亡案件。（示意圖／翻攝自Google Map）

新北市永和區永平路昨天（13日）凌晨發生一起離奇死亡案件。一名透天厝屋主被友人發現倒臥屋內樓梯間，友人誤以為對方僅是失溫昏倒，未立即報警，反而將人搬進臥室並以電暖爐取暖，直到數小時後發現男子已無生命徵象，才通報警方處理。

警方調查，死者為53歲陳姓男子，獨居於父母過世後繼承的透天厝內，平時將一樓作為倉庫，二樓自住，三樓出租給女房客，並以資源回收及房租維生。前晚約7時，女房客返家時曾見陳男倒在樓梯間，因其平日常飲酒、曾醉倒屋內，未察覺異狀便返回樓上。

同日晚間9時許，陳男友人前來探訪，發現他仍倒臥樓梯間，觸摸後覺得身體冰冷，誤判為失溫，遂將人移至臥室床上，並開啟電暖爐試圖讓其恢復意識。直到約3小時後再度查看，才驚覺陳男已全身僵硬、無呼吸心跳，隨即撥打110報案。

警方到場後確認陳男明顯死亡，封鎖現場進行採證。初步勘查未發現外力介入、打鬥痕跡或明顯傷勢，現場亦未發現遺書或違禁物品。警方已通知死者胞姊，並由檢察官會同法醫完成相驗，目前死因尚未確定，遺體將進行抽血檢驗，必要時不排除解剖，相關案情仍待進一步釐清。

