包租公猝死！ 友暖心幫開電暖爐「加溫3H」驚覺不對勁

新北市永和區一名房東倒臥在自家樓梯間，友人來訪時發現他全身冰冷，誤以為只是失溫，將他搬至臥室吹電暖爐，直到約3小時後，才驚覺男子已無呼吸心跳。檢警勘驗後研判現場無外力介入，並對友人未即時叫救護車的行徑感到訝異。

警方調查，事發於12日晚間7點，該名房東疑似身體不適，倒臥在二、三樓樓梯間，由於他平時有飲酒習慣，返家的女租客誤以為只是酒醉，未多加理會。

直到晚間9點，房東友人前來拜訪，發現大門未關、好友倒臥在地且全身冰冷，僅認為是天氣寒冷造成失溫，未立即撥打119，而是將人搬至臥室床上並開啟電暖爐，未料三小時後發現對方已無生命跡象，才緊急報警。

警方鑑識後確認，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，不排除因身體不適導致猝死，並對友人第一時間未通報救護車的處置方式感到相當訝異。

據了解，事發地點為永和區一棟三層樓透天厝，該處為死者父母留下的房產，一樓作為倉庫使用、二樓自住、三樓出租，死者平日獨居，主要收入來源為租金。

