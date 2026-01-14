包租公猝死！友竟扛他回家「加熱」3小時 才察覺異狀

永和分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市永和一名陳姓包租公，昨天（13日）凌晨，被發現倒臥在住處樓梯間，令人傻眼的是陳姓友人來訪時，發現陳男倒臥在地全身冰冷，當下卻未通報救護車，反而是將陳男扛回住處，並替他開起電暖爐「加熱」，直到3個小時過去，發現陳男依舊全身冰冷，赫見已無呼吸心跳，這才打電話報警，後續警方到場採證，發現並無打鬥跡象，研判並無外力介入，全案依規定報請檢察官相驗，家屬也對死因並無疑義。

據了解，53歲陳姓包租公，繼承父母位於永和中興街的3層樓透天厝後，將1、2樓自用，作為倉庫與住處，3樓則租給陳姓女房客，平時偶爾會撿資源回收打零工，但主要收入仍為收租。

廣告 廣告

平日喜歡喝個兩杯的陳姓包租公，前天（12日）晚間7時許，疑因身體突發不適，倒臥在被發現倒臥2、3樓樓梯間，陳姓女房客返家時，以為房東只是喝醉酒，因此並未加以理會。

陳姓友人晚間9時許到訪時，發現大門沒關，自行上樓查看時發現陳男倒臥在樓梯間，當下卻也並未報警，反而覺得陳男指示睡著，因此將他扛回臥室，並開啟電暖爐，直到3個小時過去，昨天（13日）凌晨0時許，發現陳男依舊身體冰冷，進一步查看赫見已無生命跡象，這才察覺友人已經身亡，連忙打電話報警。

轄區永和警方到場時，發現陳男已經明顯死亡，經封鎖現場採證，初步排除外力介入，後續已報請檢察官相驗，家屬對死因也並無疑義，詳細死因仍待釐清。

更多東森新聞報導

新北男投資虛擬幣死守3百萬！與車手扭打爆車禍 警連逮3嫌

新北人看過來！農曆年這3天停收垃圾 增設70收運站

三峽公車司機輾斃犬隻！沒下車直接跑了 下場曝光

