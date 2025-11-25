包種茶冬茶上市 新北3周末假日推促銷活動

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府今天舉辦記者會，副市長劉和然表示，冬季包種茶正值產季，為讓大家能買好茶喝好茶，將於29日起連續3個周末假日舉辦新北好茶展售會。

劉和然在記者會上稱讚來自坪林區的包種茶農鄭冬泉，展現製茶經驗實力與風範，連續5度獲獎贏得茶王榮耀。他表示，種好茶不簡單，為支持茶農，就是去買好茶、喝好茶及送給好朋友享用。

他表示，將從11月29起連續3個周末假日舉辦新北好茶展售會，分別是29、30日於台北希望廣場，以及12月6、7及13、14日於坪林區的茶業博物館旁廣場，將集結販售新北茶品、茶食及特色農產，12月20日前購買比賽茶優良獎，更可以享有92折優惠。

廣告 廣告

農業局表示，新北是台灣最重要的條形包種茶產區，茶葉年產量約499噸，其中最大產區在坪林，年產量超過288公噸。新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，每年春、冬季，新北市都會舉辦全國最大規模的包種茶評鑑活動，提供消費者最優質的包種茶品。

農業局表示，新北好茶為響應永續理念，還將於12月6日、7日及13日、14日於坪林展售會場舉辦免費的「行旅走讀」與「茶鄉體驗」活動，活動將在26日上午10時於新北好茶官網（https://www.ntpc-tea.tw/）開放報名。（編輯：林恕暉）1141125