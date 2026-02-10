包種茶搖籃不是文山 南港茶葉藏「桂花香」

〔記者孫唯容／台北報導〕不少民眾對包種茶的認知皆以「文山」為大宗，不過北市產業發展局介紹，台灣包種茶的搖籃是在南港，民眾沿著舊莊街蜿蜒上山，就可聞到空氣中逐漸染上淡淡的茶香與桂花香，南港茶葉製造示範場也映入眼簾，這裡免收門票，環境清幽，在地農會、社區協會也常在此舉辦製茶或手作活動，帶領民眾更深入地認識當地的茶文化。

產發局指出，茶葉製造示範場周圍的山徑是步道愛好者的天堂，深入山林的森林棧道，綠樹成蔭，清新空氣和美麗的自然景觀，讓人身心舒暢，最新完工的環山步道及周圍自然環境，有著「台北最東邊祕境」之稱，未受人為侵害的山區環境，造就每年初夏熱門的「夜訪火金姑」系列活動，來此不僅能觀察螢火蟲生態，還能遠眺台北101大樓。

產發局表示，南港身為全台第二大桂花種植地，桂花又是南港區花，早期為了使包種茶香味更加濃厚，茶農們便在茶園中種植桂花來提升香味豐富度，因此也造就舊莊產出的包種茶在香醇口感中，帶有一絲桂花獨有的香氣。在地農業團體也會推出品味桂花步道、採桂花與製作桂花釀的相關體驗行程。春、冬兩季，茶農也會開放部分茶園，讓民眾戴斗笠、背茶簍體驗採茶與製茶的茶鄉風情。

南港茶山可說是台北人的後花園，社區中的茶山生態、文化與產業，每年皆會在特定季節中舉辦許多相關活動及展覽，除了推廣茶鄉多元發展外，也讓民眾更加了解社區的獨特性，搭乘大眾運輸工具的民眾，可搭乘捷運至昆陽站，轉乘小5公車至「茶葉製造示範場」站進行參訪，或步行即可抵達環山步道入口。

